Volotea fête les 10 ans de sa base de Strasbourg

Article publié le 16 juillet 2025 par David Dagouret

Présente à l'aéroport de Strasbourg depuis 2012, la compagnie aérienne a inauguré l'ouverture de sa base en 2015. En treize ans, et d'ici la fin de l'année, la compagnie prévoit de dépasser les 6 millions de passagers transportés depuis et vers Strasbourg.

Volotea célèbre cette année les 10 ans de sa base de l'aéroport de Strasbourg. Présente à l’Aéroport de Strasbourg depuis 2012, la compagnie aérienne a inauguré l'ouverture de sa base en 2015. En treize ans, et d’ici la fin de l’année, la compagnie prévoit de dépasser les 6 millions de passagers transportés depuis et vers Strasbourg.

Le 02 juillet dernier, Volotea et l’Aéroport de Strasbourg ont réservé une belle surprise aux passagers du vol Strasbourg-Toulouse : une distribution de produits locaux et de cadeaux exclusifs aux couleurs de la compagnie. Dix passagers ont également eu la chance de remporter des vols gratuits pour deux personnes vers la destination de leur choix au départ de Strasbourg.

En 2024, Volotea a transporté près de 900 000 passagers à Strasbourg, avec un taux de remplissage atteignant 94 %. Cette même année, Volotea a affiché un indice de satisfaction client (NPS) à Strasbourg de 40,6 points.

En 2025, Volotea renforce son offre au départ de l’Aéroport de Strasbourg avec près d’un million de sièges disponibles, soit une augmentation de 3 % par rapport à 2024 et 203 % par rapport à 2015, l’année d’ouverture de la base. La compagnie propose 26 destinations à travers 7 pays (Croatie, Espagne, France, Grèce, Italie, Maroc et Portugal). Fin 2024, Volotea a annoncé une nouvelle route vers Héraklion, inaugurée le 7 juillet et à raison d’un vol par semaine les lundis.

Carlos Muñoz, fondateur et PDG de Volotea a déclaré : "Je suis très fier de célébrer les 10 ans de la base de Volotea à Strasbourg. Au fil des ans, nous avons continué à renforcer la connectivité du Grand Est, à offrir à nos clients davantage d’opportunités de voyage qui étaient inexistantes auparavant et à être considéré comme la compagnie aérienne Alsacienne ! Cette réussite, nous la devons avant tout à la confiance et à la passion de notre équipe strasbourgeoise, et aussi aux collaborateurs de l’Aéroport de Strasbourg, ainsi qu’à l’engagement de tous nos partenaires locaux. Un immense merci à eux, ainsi qu’à nos passagers, qui nous accompagnent depuis une décennie dans cette belle aventure."

Gilles Tellier, Directeur de l’Aéroport de Strasbourg a déclaré : "Je me réjouis de fêter les 10 ans de la base Volotea à Strasbourg et de constater que Volotea se sente toujours aussi bien en Alsace. Toutes les équipes de l’aéroport, que ce soit les services opérationnels, le marketing, le handling et bien d’autres, se mobilisent chaque jour depuis 10 ans pour que Volotea puisse s’épanouir. Les résultats sont là : près de 900 000 passagers transportés et 90 % de taux de remplissage moyen en 2024 et un début 2025 très prometteur ! Volotea a créé des emplois, stimule le tourisme en France, fait rayonner et connecte nos régions, le tout à petit prix. Je ne peux qu’être impatient d’écrire la suite de l’histoire de ce partenariat et je souhaite un très bel anniversaire à Volotea."





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