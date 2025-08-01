AEGEAN se dote de deux A321neo XLR pour préparer l’ouverture de ses lignes vers l’Inde

Article publié le 8 août 2025 par David Dagouret

Avec ces nouveaux appareils à très long rayon d’action, la compagnie se prépare à franchir un nouveau cap : celui du développement de ses opérations vers l’Asie, notamment l’Inde, dès le printemps 2026.

La compagnie grecque AEGEAN poursuit le renouvellement et l’expansion de sa flotte avec l’acquisition de deux Airbus A321neo XLR, attendus pour décembre 2025 et janvier 2026. Avec ces nouveaux appareils à très long rayon d’action, la compagnie se prépare à franchir un nouveau cap : celui du développement de ses opérations vers l’Asie, notamment l’Inde, dès le printemps 2026.

Ces deux appareils portent à 60 le nombre total d’A320/A321neo commandés par AEGEAN, dont 36 ont déjà été livrés. Grâce à une autonomie étendue à 10h30 de vol, soit 2h30 de plus que l’A321neo LR, ces A321neo XLR offriront à la compagnie une flexibilité opérationnelle accrue pour desservir des destinations situées bien au-delà de son réseau actuel.

AEGEAN mise également sur une expérience passagers renforcée. La cabine des A321neo XLR sera configurée avec 138 sièges, dont 24 en classe Affaires, aménagés en suites avec sièges full-flat et accès direct au couloir. Le reste de la cabine bénéficiera d’un aménagement pensé pour les vols long-courriers : plus d’espace personnel, système de divertissement individuel 4K, connectivité Wi-Fi, ports USB et prises électriques, ainsi que des compartiments bagages de grande capacité.

Dans le prolongement de cette montée en gamme, AEGEAN prévoit de lancer en mars 2026 une liaison entre Athènes et New Delhi, opérée à raison de cinq fréquences hebdomadaires. Une seconde destination indienne, Mumbai, sera ajoutée à partir de mai avec trois vols par semaine. Les détails des horaires et l’ouverture des ventes sont attendus pour la fin septembre.

À plus long terme, les livraisons programmées de quatre autres A321neo LR, prévues pour 2027 et 2028, ouvriront la voie à de nouvelles routes vers des destinations comme Bangalore, les Seychelles, les Maldives, Nairobi, Almaty ou encore Lagos.