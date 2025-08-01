Airbus : livraisons et commandes du mois de juillet 2025

Article publié le 8 août 2025 par David Dagouret

Airbus a annoncé avoir livré 67 avions commerciaux à 41 clients pour le mois de juillet 2025.

Airbus a annoncé avoir livré 67 avions commerciaux à 41 clients pour le mois de juillet 2025 soit 4 avions de plus par rapport à juin dernier. Sur le plan commercial, le constructeur européen a enregistré sept nouvelles commandes brutes au cours du mois, un volume nettement inférieur aux 203 commandes enregistrées en juin. Cette différence s’explique en grande partie par le fait que la plupart des annonces du mois de juin avaient été réalisées à l’occasion du Salon international de l’aéronautique et de l’espace de Paris – Le Bourget, un événement traditionnellement propice à la conclusion de contrats importants.

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