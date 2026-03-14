Airlink et Azorra finalisent la location de 10 nouveaux Embraer E195-E2

Article publié le 29 août 2025 par David Dagouret

Cet accord fait suite à la sélection précédemment annoncée des E195-E2 par Airlink, la première livraison est prévue dans le courant de l'année.

Airlink et Azorra ont finalisé un contrat de location qui permettra à la compagnie aérienne basée à Johannesburg d'acquérir 10 nouveaux avions bimoteurs Embraer E195-E2, dont la première livraison est prévue dans le courant de l'année.

Cet accord fait suite à la sélection précédemment annoncée des E195-E2 par Airlink, la principale compagnie aérienne d'Afrique du Sud.

Azorra, la société de location, de financement et de gestion d'actifs basée à Fort Lauderdale, fournira les nouveaux appareils qui viendront renforcer la flotte actuelle d'Airlink, forte de 68 appareils.

Les livraisons des 10 E195-E2 en provenance des installations d'Embraer au Brésil commenceront dans le courant de l'année et s'achèveront en 2027. Airlink exploite des appareils Embraer depuis 2001.

Les nouveaux appareils pourront accueillir jusqu'à 136 passagers dans une configuration de cabine deux - deux

Engelbrecht de Villiers, a déclaré : "C'est un moment à la fois excitant et intimidant pour Airlink. Excitant parce qu'il annonce la prochaine phase du développement et de la croissance d'Airlink en tant que première compagnie aérienne régionale en Afrique australe et peut-être même au-delà. Impressionnant parce qu'il y a beaucoup à faire dans les semaines à venir avant que le premier avion n'entre en service, si possible en décembre de cette année, mais je n'ai aucun doute que l'équipe d'Airlink sera à la hauteur, comme elle l'est toujours."

John Evans, PDG d'Azorra, déclare : "Il s'agit d'une étape passionnante dans notre partenariat avec Airlink. L'ajout du E195-E2 à leur flotte souligne notre engagement commun en faveur de l'efficacité opérationnelle, de la croissance durable et de l'augmentation de la capacité et du service. Nous sommes fiers de travailler aux côtés d'Embraer et de Pratt & Whitney pour fournir des appareils de nouvelle génération à Airlink, afin d'améliorer la connectivité en Afrique."

Arjan Meijer, président-directeur général d'Embraer Commercial Aviation, déclare : "Nous sommes fiers d'approfondir notre partenariat de longue date avec Airlink, qui franchit une nouvelle étape vers l'avenir avec l'E195-E2. Cet avion est le monocouloir le plus efficace de sa catégorie et convient parfaitement pour soutenir les plans de croissance ambitieux d'Airlink en Afrique australe. Nous sommes impatients de voir l'E2 aux couleurs d'Airlink, offrant des performances, un confort et une durabilité inégalés."





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