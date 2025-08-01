Avolon renforce sa flotte avec 90 nouveaux Airbus

Article publié le 10 août 2025 par David Dagouret

Ce nouvel engagement inclut 15 A330neo, destinés au segment long-courrier, et 75 A321neo.

Le loueur d’avions Avolon, parmi les acteurs majeurs du financement aéronautique mondial, a confirmé une importante commande auprès d’Airbus portant sur 90 appareils. Ce nouvel engagement inclut 15 A330neo, destinés au segment long-courrier, et 75 A321neo.

Avec cette acquisition, Avolon porte à 79 le nombre total d’A330neo commandés, tandis que son portefeuille d’A321neo atteint désormais 264 exemplaires.

Andy Cronin, PDG d'Avolon, a déclaré : "Cette commande témoigne de notre forte confiance dans la demande à long terme pour les nouveaux avions. Notre taille et notre situation financière nous permettent de répondre aux besoins d'expansion et de renouvellement de nos clients aériens pour la prochaine décennie. Les A321neo et A330neo sont tous deux très demandés, et nous pensons que cette tendance va se poursuivre compte tenu de la trajectoire de croissance à long terme du secteur aéronautique. Nous sommes ravis d'étendre et de prolonger notre partenariat à long terme avec Airbus grâce à cette commande."

Benoît de Saint-Exupéry, vice-président exécutif des ventes de la division Avions commerciaux d'Airbus a déclaré : "Les bailleurs sont d'excellents baromètres du marché aéronautique, et nous sommes reconnaissants à Avolon d'avoir renforcé son engagement envers la famille A320 et l'A330neo, si peu de temps après une précédente commande il y a deux ans. Cette confirmation illustre le fort attrait de ces deux appareils, les plus efficaces de leur catégorie et dotés des dernières technologies, pour un large éventail de clients, couvrant le marché des liaisons domestiques, régionales et long-courriers. Nous apprécions ce partenariat qui a contribué à ouvrir de nouveaux marchés et à élargir la base de clients pour ces deux types d'appareils."





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