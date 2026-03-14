Actualité aéronautique

Cathay Pacific inaugure son salon rénové à l’aéroport international de Pékin-Capitale

Article publié le 31 août 2025 par David Dagouret

Le 15 août dernier, Cathay Pacific a officiellement présenté la nouvelle version de son salon à l’aéroport international de Pékin-Capitale. 

Airbus A350-900 Cathay Pacific

Airbus A350-900 Cathay Pacific

© David DAGOURET pour Aeroweb-fr.net

Le 15 août dernier, Cathay Pacific a officiellement présenté la nouvelle version de son salon à l’aéroport international de Pékin-Capitale. Cette rénovation s’inscrit dans la stratégie d’investissement de la compagnie à Hong Kong pour renforcer sa présence en Chine continentale et améliorer l’expérience de ses passagers.

L’événement de lancement s’est déroulé en présence de plusieurs représentants du groupe Cathay Pacific, dont Ronald Lam, Chief Executive Officer, Lavinia Lau, Chief Customer and Commercial Officer, Arnold Cheng, Director Chinese Mainland, Erica Peng, Director Customer Travel, et Mandy Ng, Director Service Delivery. Du côté de l’aéroport, Li Chun, Deputy General Manager de Beijing Capital International Airport, a également participé à l’inauguration.

Ce salon repensé doit offrir aux voyageurs une expérience plus confortable et mieux adaptée aux besoins actuels, dans un environnement conçu pour refléter l’identité et les valeurs de la compagnie. 

cathay

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