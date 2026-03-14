Actualité aéronautique
Cathay Pacific inaugure son salon rénové à l’aéroport international de Pékin-Capitale
Article publié le 31 août 2025 par David Dagouret
Le 15 août dernier, Cathay Pacific a officiellement présenté la nouvelle version de son salon à l’aéroport international de Pékin-Capitale.
Le 15 août dernier, Cathay Pacific a officiellement présenté la nouvelle version de son salon à l’aéroport international de Pékin-Capitale. Cette rénovation s’inscrit dans la stratégie d’investissement de la compagnie à Hong Kong pour renforcer sa présence en Chine continentale et améliorer l’expérience de ses passagers.
L’événement de lancement s’est déroulé en présence de plusieurs représentants du groupe Cathay Pacific, dont Ronald Lam, Chief Executive Officer, Lavinia Lau, Chief Customer and Commercial Officer, Arnold Cheng, Director Chinese Mainland, Erica Peng, Director Customer Travel, et Mandy Ng, Director Service Delivery. Du côté de l’aéroport, Li Chun, Deputy General Manager de Beijing Capital International Airport, a également participé à l’inauguration.
Ce salon repensé doit offrir aux voyageurs une expérience plus confortable et mieux adaptée aux besoins actuels, dans un environnement conçu pour refléter l’identité et les valeurs de la compagnie.
Sur le même sujet
- 13/03 Thai Airways ajoute un vol supplémentaire Bangkok-Paris le 18 mars 2026
- 13/03 Perte d'un KC-135 américain au cours de l'opération Epic Fury
- 12/03 Air France et KLM augmentent leurs tarifs long-courriers face à la hausse du prix du pétrole
- 11/03 La Compagnie devient transporteur officiel de l’Équipe de France de football
- 11/03 KLM suspend ses vols vers Tel Aviv, Dubaï et l'Arabie Saoudite
- 11/03 Fête aérienne Le Temps des Hélices 2026 : dates, tarifs et informations
- 11/03 Falcon 10X : Dassault Aviation dévoile son nouvel avion d'affaires à Bordeaux
- 10/03 British Airways suspend ses vols vers Dubaï, Tel Aviv et Abu Dhabi
- 10/03 Cathay Pacific suspend ses vols vers Dubaï et Riyad jusqu'au 31 mars
- 10/03 Qatar Airways assure un programme de vols limité à destination et en provenance de Doha
- 09/03Une ballerine danse sur l’aile d’un jet privé dans un film poétique autour de l’aviation
- 07/03 Singapore Airlines : vol spécial vers Mascate
- 07/03Qatar Airways va mettre en place un corridor aérien temporaire au départ de Doha
- 05/03 Rapatriement avorté aux Émirats : un vol Air France fait demi-tour
- 05/03 Emirates : Programme de reprises de vols réduit à Dubaï
- 05/03 Azerbaïdjan : L'aéroport de Nakhitchevan frappé par des drones iraniens
- 04/03 Icelandair lance une ligne directe entre l'Islande et Tromsø pour l'hiver 2026
- 04/03 Ryanair et CFM signent un contrat de maintenance moteurs de plusieurs milliards
- 04/03 AirAsia X lance la ligne Kuala Lumpur-Bahreïn-Londres Gatwick dès juin 2026
- 04/03 Tecnam P2012 Traveller : une nouvelle liaison de service public en Écosse