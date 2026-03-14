Actualité aéronautique
Crash tragique d’un F-16 polonais à Radom lors d’un entraînement aérien
Article publié le 28 août 2025 par David Dagouret
Un F-16 polonais s’est écrasé lors d’un entraînement pour l’AirSHOW Radom 2025, provoquant la mort de son pilote et l’annulation de l’événement.
Un avion de chasse F-16 de l’armée de l’air polonaise s’est écrasé jeudi en fin d’après-midi, aux alentours de 17h30 GMT, alors qu’il effectuait un entraînement en vue du prochain AirSHOW Radom 2025, dans le centre de la Pologne. Le pilote, le major Maciej "SLAB" Krakowian, pilote de l'équipe de démonstration F-16 Tiger de l'armée de l'air polonaise, a perdu la vie dans l’accident.
D’après les images de l'accidents diffusées par les médias polonais, l’appareil effectuait une figure acrobatique avant de s'écraser sur la piste, provoquant un incendie important.
Le ministre de la Défense polonaise, Władysław Kosiniak-Kamysz, a rendu hommage au pilote décédé, saluant son "dévouement et son courage", tandis que le chef d’état-major des armées a exprimé ses condoléances aux proches du disparu.
Suite au drame, l’événement AirSHOW Radom, programmé ce week-end, a été annulé.
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