Actualité aéronautique

Daher renforce sa présence au Brésil pour les avions TBM et Kodiak

Article publié le 29 août 2025 par David Dagouret

Daher a annoncé la création d’une implantation permanente au Brésil pour répondre à la demande croissante pour ses avions TBM et Kodiak.

Daher TBM 940 au salon France Air Expo à Lyon Bron

Daher TBM 940 au salon France Air Expo à Lyon Bron

© David D. pour Aeroweb-fr.net

Ce nouveau bureau, situé à São Paulo, deviendra le siège de Daher Aircraft au Brésil. L’équipe sur place assurera la relation client, le soutien de la flotte et le développement des TBM et Kodiak.

Nicolas Chabbert, Directeur Général de la Division Avions a déclaré : "Avec un secteur de l’aviation privée et utilitaire en plein essor et une demande croissante pour des avions à la fois performants et utilitaires, nos modèles TBM et Kodiak correspondent parfaitement aux besoins opérationnels du Brésil. Établir une présence locale nous permettra de mieux accompagner nos clients et souligne notre volonté de participer à l’avenir de l’aviation brésilienne."

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