Delta Air Lines renforce son offre entre le Nigeria et les États-Unis

Article publié le 10 août 2025 par David Dagouret

La compagnie américaine a annoncé l'ouverture d'un nouveau salon et des appareils de dernière génération sur la liaison.

Delta Air Lines poursuit le développement de ses services sur la ligne Nigeria–États-Unis avec deux améliorations majeures : l’ouverture d’un salon rénové à Lagos et l’introduction d’avions de nouvelle génération sur ses liaisons transatlantiques.

Depuis le 1ᵉʳ juillet, les passagers de Delta au départ de l’aéroport international Murtala Muhammed (LOS) peuvent accéder à un salon haut de gamme entièrement modernisé. Conçu dans un style contemporain inspiré de l’art et du design nigérians, il offre un espace plus vaste, une connexion Wi-Fi haut débit, des zones de repos privatives ainsi qu’une sélection de rafraîchissements premium. L’accès est réservé aux clients Delta One et à certaines catégories de voyageurs d’affaires, notamment dans les secteurs pétrolier et gazier.

Cette modernisation s’inscrit dans une stratégie plus large visant à améliorer l’expérience passager dès l’aéroport. À partir d’octobre, la compagnie déploiera son Airbus A350-900 sur la liaison Lagos–Atlanta (LOS-ATL), en remplacement de l’A330-200. Cet appareil, plus récent et plus économe en carburant, offre une capacité en sièges accrue de 35 %, une cabine plus silencieuse et des aménagements optimisés pour le confort.

Entre le 2 décembre et le 16 janvier, la liaison Lagos–New York (LOS-JFK) sera assurée par l’Airbus A330-900neo. Cet appareil, également plus moderne que l’A330-200 qu’il remplace, se distingue par une meilleure pressurisation et un taux d’humidité en cabine amélioré, contribuant à un vol plus reposant.

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