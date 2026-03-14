easyJet a investit dans le logiciel de navigation FANS-C

Article publié le 31 août 2025 par David Dagouret

La compagnie orange a achevé la mise à niveau FANS-C sur 54 de ses appareils A320 et A321 neo.

easyJet a achevé la mise à niveau FANS-C sur 54 de ses appareils A320 et A321 neo. Une mise à jour facilitée par le fait que les nouveaux avions sortant de la chaîne d'assemblage d'Airbus sont équipés de série de cette technologie de pointe.

Le logiciel FANS-C, développé par Airbus, est un logiciel de gestion du trafic permettant aux pilotes et aux contrôleurs aériens de collaborer plus facilement en améliorant la vitesse de communication, en optimisant les trajectoires en vol et en facilitant la gestion de la vitesse des avions pendant toutes les phases du vol.

Quelques informations sur le fonctionnement du système FANS-C :

Étape 1 – Configuration de la connexion

Avant que l’avion n’atteigne son altitude de croisière, les pilotes se connectent depuis le cockpit au système avancé de navigation aérienne FANS-C (Future Air Navigation System-C) développé par Airbus.

L’avion se connecte ensuite au contrôle aérien (ATC), par signaux radio ou satellite.

Étape 2 – Échange de messages avec l’ATC

Au lieu d’échanger via des radios régulièrement encombrées et des canaux saturés, l’ATC peut envoyer aux pilotes des instructions par message à la place, par exemple : “monter à 36 000 pieds”.

Les pilotes peuvent ensuite appuyer sur un bouton pour répondre ou confirmer la réception des instructions tout au long du vol.

Étape 3 – Mises à jour automatiques

L’avion envoie automatiquement des mises à jour à l’ATC, pour partager sa localisation, son altitude ou son itinérair

David Morgan, directeur des opérations d’easyJet, a déclaré : "Les technologies telles que FANS-C sont non seulement essentielles à la modernisation de l'espace aérien mais elles joueront également un rôle crucial dans la réduction significative de la consommation de carburant, des émissions de carbone et de la pollution sonore. Il est essentiel que la réforme de l'espace aérien soit enfin mise en œuvre, permettant la mise en place de routes plus directes pour aider à réduire la congestion et les retards. Cela nous permettra d’exploiter au mieux ces technologies et de tirer pleinement parti des avantages environnementaux qu'elles apporteront."





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