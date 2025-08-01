Actualité aéronautique
Embraer et l’armée de l’air portugaise franchissent de nouvelles étapes avec le KC-390 et l’A-29N
Article publié le 10 août 2025 par David Dagouret
Embraer et l’armée de l’air portugaise franchissent deux étapes clés avec la livraison d’un troisième KC-390 et le premier vol de l’A-29N, marquant une avancée notable dans leurs programmes respectifs.
Le constructeur brésilien Embraer et l’armée de l’air portugaise (FAP) ont marqué, le 17 juillet 2025 à Gavião Peixoto (Brésil), deux jalons majeurs dans leur coopération. La FAP a officiellement réceptionné son troisième avion de transport militaire KC-390 Millennium, tandis que le premier exemplaire de la nouvelle version A-29N Super Tucano a effectué son vol inaugural. L’événement a été ponctué par un vol en formation inédit réunissant les deux appareils.
Le KC-390 livré s’inscrit dans un contrat signé entre Embraer et le gouvernement portugais, prévoyant l’acquisition de six avions à terme. L’accord inclut également dix options supplémentaires destinées aux alliés et membres de l’OTAN.
De son côté, l’A-29N Super Tucano, dont le Portugal est client de lancement, a été développé pour répondre aux exigences spécifiques de l’OTAN. La commande porte sur 12 exemplaires, annoncée en 2024. Cette nouvelle version intègre une avionique modernisée, des systèmes de communication compatibles OTAN et d’autres capacités adaptées aux besoins opérationnels de l’Alliance.
L’A-29 Super Tucano affiche aujourd’hui plus de 600 000 heures de vol cumulées au niveau mondial. Avec plus de 290 appareils commandés, il équipe déjà 22 forces aériennes à travers le monde.
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