Actualité aéronautique
Emirates introduit un troisième vol quotidien vers l'île Maurice
Article publié le 10 août 2025 par David Dagouret
Ce service supplémentaire sera opéré par un Boeing 777 à compter du 1er décembre 2025.
Emirates a annoncé l’introduction d’un troisième vol quotidien à compter du 1er décembre. Ce service supplémentaire sera opéré par un Boeing 777 sous le numéro de vol EK709/710. La compagnie dessert actuellement l’Ile Maurice avec deux vols quotidiens opérés en Airbus A380, sous les numéros EK701/702 et EK703/704.
L’ajout de ce troisième vol quotidien est effectué dans le cadre d’un accord de partage de code avec Air Mauritius.
Le vol EK709 partira quotidiennement de Dubaï à 06h55 pour arriver à Maurice à 13h40. Le vol retour, EK710, quittera Maurice à 18h30 et atterrira à Dubaï à 01h10 le lendemain. Toutes les heures indiquées sont locales.
La compagnie opère actuellement 14 vols par semaine entre Dubaï et l’île Maurice avec son A380, offrant une capacité hebdomadaire de plus de 15 000 sièges.
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