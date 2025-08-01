Flexjet sécurise un financement record de 800 millions de dollars pour accélérer son développement

Article publié le 10 août 2025 par David Dagouret

Cet investissement vise à renforcer sa flotte, ses infrastructures et son offre de services pour répondre aux attentes croissantes des clients du secteur du jet privé.

Flexjet, l’une des principales compagnies mondiales d’aviation privée, a annoncé avoir levé 800 millions de dollars auprès d’un consortium d’investisseurs stratégiques mené par L Catterton, un important fonds mondial spécialisé dans les marques de consommation. Ce tour de table, auquel ont également participé des filiales de KSL Capital Partners, LLC et le Groupe J. Safra, représente la plus importante levée de fonds jamais réalisée dans le secteur de l’aviation privée.

La compagnie prévoit de renforcer ses équipes à l’échelle internationale, de moderniser sa flotte et de développer ses infrastructures, répondant ainsi à une demande croissante pour des appareils de plus grande capacité et pour des liaisons internationales.

L’expérience commence dès l’arrivée dans des terminaux privés, puis se poursuit avec un accès privilégié à des destinations, produits et événements réservés exclusivement aux membres. La compagnie mise sur un modèle entièrement intégré, en gardant la maîtrise de ses services clés : le plus vaste réseau de maintenance privée au monde, 11 terminaux déjà en service ou en projet — dont celui de Londres Farnborough, prévu pour début 2026 — et la Red Label Academy, un centre de formation dédié à ses personnels navigants commerciaux.

Flexjet cultive également des alliances avec des marques de prestige comme les yachts Riva, du groupe Ferretti, ou Bentley Motors, offrant ainsi à ses clients des expériences où luxe et mobilité haut de gamme vont de pair.

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