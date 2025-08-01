Actualité aéronautique
Flexjet sécurise un financement record de 800 millions de dollars pour accélérer son développement
Article publié le 10 août 2025 par David Dagouret
Cet investissement vise à renforcer sa flotte, ses infrastructures et son offre de services pour répondre aux attentes croissantes des clients du secteur du jet privé.
Flexjet, l’une des principales compagnies mondiales d’aviation privée, a annoncé avoir levé 800 millions de dollars auprès d’un consortium d’investisseurs stratégiques mené par L Catterton, un important fonds mondial spécialisé dans les marques de consommation. Ce tour de table, auquel ont également participé des filiales de KSL Capital Partners, LLC et le Groupe J. Safra, représente la plus importante levée de fonds jamais réalisée dans le secteur de l’aviation privée.
La compagnie prévoit de renforcer ses équipes à l’échelle internationale, de moderniser sa flotte et de développer ses infrastructures, répondant ainsi à une demande croissante pour des appareils de plus grande capacité et pour des liaisons internationales.
L’expérience commence dès l’arrivée dans des terminaux privés, puis se poursuit avec un accès privilégié à des destinations, produits et événements réservés exclusivement aux membres. La compagnie mise sur un modèle entièrement intégré, en gardant la maîtrise de ses services clés : le plus vaste réseau de maintenance privée au monde, 11 terminaux déjà en service ou en projet — dont celui de Londres Farnborough, prévu pour début 2026 — et la Red Label Academy, un centre de formation dédié à ses personnels navigants commerciaux.
Flexjet cultive également des alliances avec des marques de prestige comme les yachts Riva, du groupe Ferretti, ou Bentley Motors, offrant ainsi à ses clients des expériences où luxe et mobilité haut de gamme vont de pair.
Sur le même sujet
- 27/05 Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2026 : ATR présente un appareil en vol (photos)
- 25/05 Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2026 : Le Rafale Solo Display fait le show (photos)
- 25/05 Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2026 : Vol historique du Renault Caudron Rafale
- 25/05 Le Daher Kodiak 900 fait sa première apparition au meeting de La Ferté-Alais
- 23/05Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2026 : Le programme prévisionnel des vols du dimanche
- 23/05 La 53e édition du meeting de Cerny - La Ferté Alais a ouvert ses portes
- 21/05Vol AF447 : Airbus et Air France condamnés en appel pour homicides involontaires
- 18/05 RAMI : Nouvelle gamme d'antennes aéronautiques Shadow Line
- 17/05 Le Canadair CL-13 Sabre de Frédéric Akary rejoint les Flying Bulls
- 17/05 Croatia Airlines : Un Airbus A220 sort de piste lors d'un décollage interrompu à Split (vidéo)
- 16/05Disparition de Réal Weber, fondateur de la Patrouille REVA, dans un crash à Colmar
- 16/05 Volotea et ITA Airways signent un accord majeur de partage de codes
- 16/05 easyJet : Vols supplémentaires Paris-Budapest pour la finale du PSG
- 15/05 La Ferté-Alais 2026 : Le programme prévisionnel des vols du samedi
- 12/05 Une première en France : le P-51 Mustang s'ouvre au public
- 11/05Crash d'un Fouga Magister Seine et Marne : deux victimes à déplorer
- 06/05 AirAsia : Commande record de 150 Airbus A220 à Mirabel
- 06/05 Twin Jet : Nouvelles lignes d'été Nice-Olbia et Nice-Minorque
- 05/05Gagnez vos places pour France Air Expo 2026 avec Aeroweb & Pictaero
- 05/05 AéroRun 2026 : cap sur Lyon, retour confirmé au Bourget