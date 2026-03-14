Article publié le 28 août 2025 par David Dagouret

La compagnie a confirmé l’achat d’un second ATR 42-600, dont la livraison est prévue en 2026.

Afrijet Business Service, opérant sous les couleurs de FLYGABON a réceptionné son tout premier ATR 42-600 neuf. Cet appareil marque pour la compagnie l’achèvement de la transition vers une flotte entièrement composée d’ATR -600, remplaçant son ATR 42-500.

En parallèle, la compagnie a confirmé l’achat d’un second ATR 42-600, dont la livraison est prévue en 2026. Ces deux appareils viendront renforcer la flotte de FLYGABON, actuellement composée de cinq ATR 72-600.

Nyl Moret-Mba, Directeur Général d’Afrijet Business Service/FLYGABON, a déclaré : "L’arrivée de notre premier ATR 42-600 marque une étape clé de notre stratégie de modernisation de flotte et notre engagement à offrir une expérience de voyage améliorée et plus fiable à nos passagers. Les deux appareils commandés – celui de 2024 et le nouvel appareil – voleront sous les couleurs de FLYGABON, la compagnie nationale lancée l’an dernier pour soutenir la vision du gouvernement gabonais en faveur d’une plus forte connectivité régionale et d’un développement économique plus inclusif à travers le pays."

Alexis Vidal, Directeur Commercial d’ATR, a déclaré : "L’investissement continu d’Afrijet Business Service/FLYGABON dans les appareils ATR démontre à quel point la connectivité est un vecteur de transformation pour les régions. En reliant les communautés à travers le Gabon et l’Afrique centrale, Afrijet Business Service/FLYGABON ne fait pas que développer son réseau ; la compagnie ouvre la voie à de nouvelles opportunités pour les populations et les économies locales. Grâce à une flotte flexible combinant ATR 42 et ATR 72, la compagnie est idéalement positionnée pour adapter sa capacité à la demande tout en maintenant efficacité, fiabilité et accessibilité, essentielles à l’aviation régionale. C’est une stratégie très judicieuse, qui permet de répondre aux besoins et spécificités du marché."





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