Actualité aéronautique
Icelandair dévoile ses données de trafic du mois de juillet 2025
Article publié le 29 août 2025 par David Dagouret
En juillet 2025, Icelandair a transporté 611 000 passagers.
En juillet 2025, Icelandair a transporté 611 000 passagers, soit un nombre similaire à celui de juillet de l'année dernière. Depuis le début de l'année, Icelandair a transporté plus de 2,8 millions de passagers, soit une augmentation de 9 % par rapport à la même période l'an dernier.
Au cours du mois, 39 % des passagers se rendaient en Islande, 17 % voyageaient en provenance d'Islande, 41 % voyageaient sur des vols transatlantiques et 4 % sur des vols domestiques en Islande. La demande sur le marché vers et au départ de l'Islande a augmenté de 14 % en glissement annuel, reflétant la concentration stratégique de la compagnie sur ces marchés clés.
Le taux de remplissage a progressé de 1,1 point de pourcentage pour atteindre 88,2 % et la ponctualité a atteint 81,8 %.
Les heures de vol nolisées vendues ont augmenté de 41 %. Le fret, mesuré en tonnes-kilomètres de fret, a augmenté de 19 % par rapport à juillet de l'année dernière. Les émissions de CO2 par tonne-kilomètre opérationnelle (OTK) ont diminué de 4 %.
Bogi Nils Bogason, président et CEO d'Icelandair a déclaré : "Je suis ravi de constater que la part de passagers voyageant au départ et à destination de l'Islande continue de croître, ce qui reflète l'importance que nous accordons à ces marchés. Le nombre total de passagers est toutefois resté stable d'une année à l'autre, conformément à notre stratégie de croissance hors haute saison afin de réduire la saisonnalité de nos opérations et de renforcer la connectivité tout au long de l'année. Nous lancerons cinq nouvelles destinations cet automne et cet hiver : Istanbul, Miami, Malaga, Édimbourg et Höfn, une destination phare de notre réseau national, à proximité de la célèbre lagune glaciaire, élargissant ainsi notre offre hivernale et la portée de notre réseau."
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