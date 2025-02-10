Actualité aéronautique
Icelandair publie ses résultats du deuxième trimestre 2025
Article publié le 10 août 2025 par David Dagouret
La compagnie aérienne Icelandair a annoncé un bénéfice net de 13 millions de dollars US pour le deuxième trimestre 202
Icelandair a publié ses résultats du deuxième trimestre 2025. La compagnie aérienne Icelandair a annoncé un bénéfice net de 13 millions de dollars US pour le deuxième trimestre 2025, soit une progression de 12 millions par rapport à la même période de l’an dernier. Le chiffre d’affaires a augmenté de 13 %, atteignant 463 millions de dollars, porté notamment par un revenu passagers record de 393 millions de dollars, en hausse de 11 %.
Le résultat d’exploitation (EBIT) a toutefois été freiné par l’appréciation de la couronne islandaise et par une baisse de la demande liée à des facteurs géopolitiques. Le coût unitaire (CASK) est resté stable, tandis que le revenu unitaire (RASK) a reculé de 2 %.
En matière d’exploitation, Icelandair a été désignée par Cirium comme la compagnie la plus ponctuelle parmi les grandes transporteurs européens en avril et en juin, avec un taux de ponctualité de 87,2 %. Les flux de trésorerie d’exploitation ont atteint 118 millions de dollars, en hausse de 8 millions sur un an, et la position de liquidités a atteint un niveau record de 572 millions de dollars en fin de trimestre.
Les mesures de transformation mises en place devraient générer plus de 90 millions de dollars par an. L’extension des capacités au départ et à destination de l’Islande continue de renforcer le rôle de hub stratégique d’Icelandair.
Pour le troisième trimestre, les réservations dépassent celles de l’an dernier, même si la demande à plus long terme se montre plus mesurée. La compagnie prévoit un résultat d’exploitation global pour l’année proche de l’équilibre.
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