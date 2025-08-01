Kuehne+Nagel étend sa collaboration avec Airbus

Article publié le 10 août 2025 par David Dagouret

Cette collaboration porte sur la logistique de production et aftermarket en Espagne.

Kuehne+Nagel renforce sa collaboration avec Airbus grâce au renouvellement d’un accord concernant la logistique des sites de production et de stockage en Espagne. De plus, pour la première fois, le partenariat s’étend aux activités de maintenance, de réparation et de révision (MRO) des hélicoptères.

Les opérations couvrent la logistique sur site, les services de transport inter-sites, les livraisons entre l’entrepôt et les lignes de production, la gestion des centres de traitement des commandes et la gestion des pièces de rechange. Plus de 900 employés de Kuehne+Nagel opèrent sur 16 sites répartis entre Albacete, Cadix, Madrid, Séville, Tolède et Saragosse.

Kuehne+Nagel a investi dans des technologies améliorant l’efficacité opérationnelle et la traçabilité, notamment à travers un système de gestion des entrepôts, la robotique, un système de contrôle des petites pièces utilisant la RFID (identification par radiofréquence), ainsi que des applications liées à l’IoT (Internet des objets). La durabilité est également une priorité, avec des initiatives visant à réduire l’utilisation du carton et du plastique tout au long de la supply chain.

Álvaro Nebreda, Directeur de la logistique contractuelle chez Kuehne+Nagel Espagne a déclaré : "Nous sommes honorés de continuer à soutenir Airbus avec des solutions logistiques sur mesure intégrant l’innovation digitale, l’efficacité opérationnelle et un engagement fort en faveur de la durabilité. Cette collaboration souligne notre engagement envers le secteur aéronautique et met en lumière notre capacité d’adaptation face aux nouvelles exigences de nos clients."





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