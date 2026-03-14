LATAM Airlines Group annonce sa nouvelle classe Premium Comfort

Article publié le 29 août 2025 par David Dagouret

La nouvelle cabine Premium Comfort du groupe LATAM Airlines sera lancée en 2027.

LATAM a annoncé début août, le lancement de sa nouvelle cabine Premium Comfort. La compagnie sud américaine a effectué à un investissement de plus de 100 millions de dollars afin de lancer cette nouvelle classe.

La nouvelle cabine Premium Comfort sera située entre les cabines Premium Business et Économie.

Pour le divertissement et la connectivité, Premium Comfort disposera d’écrans 4K de 16 pouces, de la connectivité Bluetooth, de ports USB-C à charge rapide, et de prises de courant individuelles.

La nouvelle cabine sera disponible initialement sur certaines liaisons long-courriers, à commencer par la flotte de Boeing 787 en 2027. Les détails des routes et du début des réservations seront annoncés ultérieurement.

Paulo Miranda, Vice-président Clients du groupe LATAM Airlines a déclaré : "Premium Comfort reflète notre compréhension approfondie de l’évolution des besoins de nos clients et notre engagement à proposer davantage d’options pour que chaque passager puisse voyager à sa façon. C’est un produit qui combine confort, espace et service haut de gamme à un prix compétitif. C’est aussi une déclaration de notre vision de l’avenir du voyage depuis l’Amérique du Sud vers le monde : un voyage où intimité, design et chaleur de notre région s’unissent pour créer une expérience unique."





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