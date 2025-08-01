LATAM prolonge la route Lisbonne-Fortaleza

Article publié le 6 août 2025 par David Dagouret

Cette route est prolongé jusqu'en mars 2026 avec 3 vols hebdomadaires.

LATAM Airlines prolongera la route saisonnière Lisbonne–Fortaleza du 27 octobre 2025 au 26 mars 2026, augmentant les opérations de 1 à 3 vols hebdomadaires, opérant les lundis, mardis et jeudis. La route sera toujours desservie par des avions Boeing 787, avec une capacité de 30 passagers en Premium Business, 57 en Economy+ et 213 en Economy.

Initialement prévue pour fonctionner uniquement d'avril à octobre 2025, la route a enregistré un taux de remplissage moyen de 82 % et est prolongée en raison de la forte demande des clients.

Dans le cadre de sa décision de donner la priorité à la route Lisbonne–Fortaleza, LATAM suspend temporairement le service Fortaleza–Miami entre le 27 octobre 2025 et le 26 mars 2026.

Eduardo Macedo, Responsable des Affaires Publiques chez LATAM Brésil a déclaré : "Lisbonne–Fortaleza est un vol qui relie le Brésil à l’Europe en seulement 7 heures et 30 minutes. Nous sommes pleinement conscients de l’importance de cette opération pour le Ceará et pour le Brésil. C’est pourquoi nous nous engageons à être toujours attentifs aux opportunités d’élargir notre réseau de manière stratégique et durable."

Sur le même sujet