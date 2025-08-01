Actualité aéronautique
LATAM prolonge la route Lisbonne-Fortaleza
Article publié le 6 août 2025 par David Dagouret
Cette route est prolongé jusqu'en mars 2026 avec 3 vols hebdomadaires.
LATAM Airlines prolongera la route saisonnière Lisbonne–Fortaleza du 27 octobre 2025 au 26 mars 2026, augmentant les opérations de 1 à 3 vols hebdomadaires, opérant les lundis, mardis et jeudis. La route sera toujours desservie par des avions Boeing 787, avec une capacité de 30 passagers en Premium Business, 57 en Economy+ et 213 en Economy.
Initialement prévue pour fonctionner uniquement d'avril à octobre 2025, la route a enregistré un taux de remplissage moyen de 82 % et est prolongée en raison de la forte demande des clients.
Dans le cadre de sa décision de donner la priorité à la route Lisbonne–Fortaleza, LATAM suspend temporairement le service Fortaleza–Miami entre le 27 octobre 2025 et le 26 mars 2026.
Eduardo Macedo, Responsable des Affaires Publiques chez LATAM Brésil a déclaré : "Lisbonne–Fortaleza est un vol qui relie le Brésil à l’Europe en seulement 7 heures et 30 minutes. Nous sommes pleinement conscients de l’importance de cette opération pour le Ceará et pour le Brésil. C’est pourquoi nous nous engageons à être toujours attentifs aux opportunités d’élargir notre réseau de manière stratégique et durable."
Sur le même sujet
- 18:52 Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2026 : un Alpha Jet de la Patrouille de France exposé au sol (photos)
- 08:27 Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2026 : l’unique Avro Anson en état de vol présenté au public
- 07:45 Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2026 : le Messerschmitt Bf-109E4 a fait son retour dans le ciel français
- 27/05 Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2026 : ATR présente un appareil en vol (photos)
- 25/05 Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2026 : Le Rafale Solo Display fait le show (photos)
- 25/05 Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2026 : Vol historique du Renault Caudron Rafale
- 25/05 Le Daher Kodiak 900 fait sa première apparition au meeting de La Ferté-Alais
- 23/05Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2026 : Le programme prévisionnel des vols du dimanche
- 23/05 La 53e édition du meeting de Cerny - La Ferté Alais a ouvert ses portes
- 21/05Vol AF447 : Airbus et Air France condamnés en appel pour homicides involontaires
- 18/05 RAMI : Nouvelle gamme d'antennes aéronautiques Shadow Line
- 17/05 Le Canadair CL-13 Sabre de Frédéric Akary rejoint les Flying Bulls
- 17/05 Croatia Airlines : Un Airbus A220 sort de piste lors d'un décollage interrompu à Split (vidéo)
- 16/05Disparition de Réal Weber, fondateur de la Patrouille REVA, dans un crash à Colmar
- 16/05 Volotea et ITA Airways signent un accord majeur de partage de codes
- 16/05 easyJet : Vols supplémentaires Paris-Budapest pour la finale du PSG
- 15/05 La Ferté-Alais 2026 : Le programme prévisionnel des vols du samedi
- 12/05 Une première en France : le P-51 Mustang s'ouvre au public
- 11/05Crash d'un Fouga Magister Seine et Marne : deux victimes à déplorer
- 06/05 AirAsia : Commande record de 150 Airbus A220 à Mirabel