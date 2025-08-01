Actualité aéronautique

LATAM prolonge la route Lisbonne-Fortaleza

Article publié le 6 août 2025 par David Dagouret

Cette route est prolongé jusqu'en mars 2026 avec 3 vols hebdomadaires.

Boeing 787-9 LATAM Airlines

Boeing 787-9 LATAM Airlines

© David DAGOURET pour Aeroweb-fr.net

LATAM Airlines prolongera la route saisonnière Lisbonne–Fortaleza du 27 octobre 2025 au 26 mars 2026, augmentant les opérations de 1 à 3 vols hebdomadaires, opérant les lundis, mardis et jeudis. La route sera toujours desservie par des avions Boeing 787, avec une capacité de 30 passagers en Premium Business, 57 en Economy+ et 213 en Economy.

Initialement prévue pour fonctionner uniquement d'avril à octobre 2025, la route a enregistré un taux de remplissage moyen de 82 % et est prolongée en raison de la forte demande des clients.

Dans le cadre de sa décision de donner la priorité à la route Lisbonne–Fortaleza, LATAM suspend temporairement le service Fortaleza–Miami entre le 27 octobre 2025 et le 26 mars 2026.

Eduardo Macedo, Responsable des Affaires Publiques chez LATAM Brésil a déclaré : "Lisbonne–Fortaleza est un vol qui relie le Brésil à l’Europe en seulement 7 heures et 30 minutes. Nous sommes pleinement conscients de l’importance de cette opération pour le Ceará et pour le Brésil. C’est pourquoi nous nous engageons à être toujours attentifs aux opportunités d’élargir notre réseau de manière stratégique et durable."

latam

Sur le même sujet

Toute l'actualité aéronautique
En direct des forums
Rejoindre le forum
Page Facebook AeroWeb-fr.net