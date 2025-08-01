Le site DHL Express France de Lyon-Saint Exupéry entre en activité

Article publié le 7 août 2025 par David Dagouret

Le 15 juillet dernier, le premier avion DHL Express a décollé de son nouveau site géant de l’aéroport de Lyon-Saint Exupéry, moins d’un mois après son inauguration le 11 juin.

Le site DHL Express France de Lyon-Saint Exupéry a débuté ses activités le 4 juillet et va continuer à monter en puissance jusqu’à la mi-août, pour atteindre plus de 40 000 colis chaque jour. Déjà, 20 000 colis sont traités quotidiennement.

Situé au carrefour des échanges en Europe, en particulier du sud (Italie, Espagne, Portugal), du nord (Royaume-Uni, Belgique et Pays-Bas) et centrale (Suisse, Autriche, Allemagne), ce nouveau site, d’un investissement de 121 millions d’euros, est construit sur une parcelle de 50 000 m2 équivalente à 7 terrains de rugby.

Outre son aspect opérationnel, ce site hybride, le 1er du genre en France, va héberger les fonctions supports et commerciales régionales de l’entreprise. Au total, 400 collaborateurs s’installent progressivement sur le site (dont 40 recrutements), soit plus de la moitié des 750 collaborateurs DHL Express de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Philippe Prétat, PDG de DHL Express France a déclaré : "Ce nouveau site géant représente le deuxième investissement le plus marquant de l’histoire de DHL Express en France, implantée depuis 1976 dans le pays, soit près de 50 ans. Il représente 121 millions d’euros d’investissements. Cette nouvelle plateforme lyonnaise confirme ainsi notre confiance dans l’économie française et européenne. Nous adaptons nos infrastructures pour accompagner la croissance continue des échanges mondiaux, tout en proposant une offre complète de services, de l’international au national, du plus urgent au moins urgent. La France est un pays clé de notre maillage européen. Nous y avons investi 425 millions d’euros depuis 2018."