Résultats financiers non-consolidés de Korean Air au deuxième trimestre 2025

Article publié le 6 août 2025 par David Dagouret

La compagnie affiche 3 985,9 milliards de wons (environ 2,94 milliards de dollars) de revenus, soutenue par une gestion rigoureuse de ses capacités.

Malgré les inquiétudes liées au ralentissement économique général résultant des tensions commerciales mondiales, Korean Air a maintenu un chiffre d'affaires stable .

La compagnie affiche 3 985,9 milliards de wons (environ 2,94 milliards de dollars) de revenus, soutenue par une gestion rigoureuse de ses capacités. Son résultat d’exploitation, en revanche, recule de 3,5 % par rapport à l’an passé. Une baisse que la compagnie attribue à la hausse de certaines charges, notamment les coûts liés au personnel et à l’amortissement, malgré l’allègement des dépenses en carburant.

Le chiffre d’affaires généré par l’activité passagers s’établit à 2 396,5 milliards de wons, soit un léger repli de 2 % sur un an. Une baisse mesurée, en partie compensée par une gestion proactive du réseau pendant la basse saison et un regain de la demande durant les vacances début mai. Grâce à ces ajustements, les indicateurs de rentabilité du secteur passagers sont restés globalement stables.

Côté fret, les revenus atteignent 1 055,4 milliards de wons, en baisse de 4 % par rapport à l’année précédente. Un recul que Korean Air explique par un marché instable, notamment du fait de l’incertitude autour des politiques tarifaires américaines.

Pour le troisième trimestre, la compagnie aérienne prévoit une forte demande de passagers à l'approche de la haute saison estivale et prévoit de maximiser ses revenus grâce à une gestion dynamique de la capacité sur les routes clés. Dans le domaine du fret, elle continuera à renforcer la flexibilité de son réseau et sa réactivité au marché afin d'assurer une rentabilité stable dans un contexte d'incertitude persistante concernant les politiques tarifaires américaines.

En s’appuyant sur une planification agile et une diversification de son offre, Korean Air confirme sa volonté de rester résiliente face aux défis conjoncturels du transport aérien international.

Aeroweb-fr.net testera prochainement les prestations de la compagnie à bord d’un vol entre Paris et Séoul, effectué en Boeing 777. Ce reportage permettra de découvrir l’expérience passager proposée par Korean Air, dans le contexte de cette nouvelle identité de marque.

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