Transavia France s’associe à Fairlyne pour lancer sa nouvelle plateforme de revente de billets

Article publié le 7 août 2025 par David Dagouret

Il s'agit de la première compagnie low-cost en France à proposer ce service.

La filiale low-cost du groupe Air France-KLM, s’associe à la startup française Fairlyne pour proposer un nouveau service à ses clients : la possibilité de remettre en vente leur billet s’ils ne veulent plus voyager. Il s'agit de la première compagnie low-cost en France à proposer ce service.

La revente repose sur une technologie développée par la startup française Fairlyne, pensée pour s’intégrer en marque blanche aux systèmes des opérateurs de transport. La revente se fait directement sur les canaux habituels de Transavia France, sans intermédiaire.

Comment revendre son billet ?

Si un client Transavia ne souhaite plus voyager, il peut se rendre sur le site transavia.com dans l’espace "Mon Transavia" et cliquer sur « Revendez votre billet ». Il peut également accéder à la plateforme en se rendant sur le site : resale.transavia.com

Son billet est alors remis à la vente et donc susceptible d'être vendu en fonction de la demande et ce, jusqu’à 1h avant le vol.

Dès que son billet est racheté par un autre voyageur via le processus d’achat classique, le client recevra un remboursement d’une valeur minimale de la totalité du montant des taxes à une valeur de 50% du montant total.

Nicolas Hénin, Directeur Général Adjoint Commercial & Marketing, Transavia France a déclaré : "Offrir à nos passagers une solution concrète lorsqu’ils ne peuvent plus voyager, c’est à la fois améliorer leur expérience et optimiser nos opérations. Ce nouveau service s’inscrit pleinement dans notre démarche d’innovation responsable."

Gilles de Richemond, CEO et cofondateur de Fairlyne a déclaré : "Nous sommes fiers d’accompagner Transavia dans cette première pour le secteur low-cost en France. La revente de billets est une attente forte des voyageurs : bien encadrée, elle devient un levier puissant d’expérience client et de performance opérationnelle."





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