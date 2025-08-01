Twin Jet lance une nouvelle liaison entre Toulouse et Nantes

Article publié le 10 août 2025 par David Dagouret

À partir du 8 septembre, les voyageurs toulousains pourront profiter de jusqu’à quatre vols directs hebdomadaires vers Nantes, une fréquence pensée pour répondre aux besoins des passagers d’affaires comme de loisirs.

La compagnie aérienne Twin Jet, a annoncé renforcer son offre au départ de l’aéroport de Toulouse-Blagnac en lançant une nouvelle ligne vers Nantes dès la rentrée de septembre 2025.

À partir du 8 septembre, les voyageurs toulousains pourront profiter de jusqu’à quatre vols directs hebdomadaires vers Nantes, une fréquence pensée pour répondre aux besoins des passagers d’affaires comme de loisirs.

Cette ouverture s’inscrit dans la stratégie de maillage territorial de Twin Jet, qui cherche à connecter efficacement la région Occitanie aux Pays de la Loire, en tenant compte de la demande croissante sur cet axe.

Programme des vols Twin Jet entre Toulouse et Nantes

Du 8 septembre au 21 octobre 2025, Twin Jet opérera deux vols aller-retour par semaine entre Toulouse et Nantes. Les départs de Toulouse auront lieu le lundi à 16h00 et le mardi à 7h00, avec des arrivées respectives à 17h20 et 8h20. Les vols retour au départ de Nantes sont programmés le lundi à 17h50 et le mardi à 8h50, avec des arrivées à Toulouse à 19h10 et 10h10.

À partir du 27 octobre 2025, la fréquence s’intensifie avec jusqu’à quatre vols par semaine. Les départs de Toulouse auront lieu le lundi à 16h00, le mardi à 6h45 et 17h00, ainsi que le mercredi à 6h45. Du côté de Nantes, les vols retour partiront le lundi à 17h50, le mardi à 8h50 et 19h00, et le mercredi à 8h35.

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