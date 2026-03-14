Volotea, Air Caraïbes et French bee signent un accord interligne

Article publié le 28 août 2025 par David Dagouret

Cet accord permettra aux passagers des destinations européennes de Volotea de rejoindre facilement différents destinations caribéennes.

Volotea annonce la signature d'un accord interligne avec les compagnies Air Caraïbes et French bee

Cet accord permettra aux passagers des destinations européennes de Volotea de rejoindre facilement différents destinations caribéennes telles que Cancún, Santo Domingo ou Punta Cana, les Antilles-Guyane, les États-Unis, le Québec, la Polynésie Française et La Réunion via Paris-Orly, avec un service de voyage simplifié et intégré.

Dans le cadre de cet accord interligne, Air Caraïbes et French bee commercialisent depuis le 6 août sur leurs sites web, et en agences de voyage, les vols Volotea vers Paris-Orly en correspondance avec leurs propres vols vers les destinations caribéennes, la Polynésie Française, La Réunion, le Canada et les États-Unis. Cette collaboration offre aux voyageurs des capitales régionales européennes un accès direct et simplifié aux destinations long-courriers, sans les contraintes habituelles des correspondances.

Les passagers bénéficieront d'un service entièrement intégré avec :

Un billet unique couvrant l'ensemble du voyage

Un acheminement direct des bagages du point de départ à la destination finale, sans nécessité de récupération à Paris-Orly

Des correspondances optimisées via l’Aéroport Paris-Orly

Carlos Muñoz, fondateur et PDG de Volotea, a déclaré : "Nous sommes ravis de ce nouvel accord interligne avec Air Caraïbes et French bee, qui permet aux voyageurs européens d'accéder facilement aux destinations françaises de l’outre-mer, aux États-Unis et aux caraïbes, grâce à un service intégral et optimisé. En connectant les capitales régionales européennes que nous desservons aux grandes destinations long-courriers via Paris-Orly, nous enrichissons l'expérience client et renforçons notre engagement à offrir à nos passagers des solutions de voyage pratiques et intégrées."

Paul-Henri Dubreuil, Président Directeur Général des compagnies Air Caraïbes et French bee a déclaré : "Ce partenariat avec Volotea est une nouvelle étape dans notre volonté de connecter les territoires entre eux. En facilitant l’accès aux Outre-mer, à la Polynésie et à nos lignes vers l’Amérique du Nord depuis les capitales régionales européennes, nous répondons à une demande croissante de simplicité, de continuité de service, et de fluidité de parcours. C’est aussi une manière de valoriser l’attractivité de ces territoires et de renforcer notre vision d’un long-courrier intelligent, accessible, et responsable."





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