Actualité aéronautique
Volotea, Air Caraïbes et French bee signent un accord interligne
Article publié le 28 août 2025 par David Dagouret
Cet accord permettra aux passagers des destinations européennes de Volotea de rejoindre facilement différents destinations caribéennes.
Volotea annonce la signature d'un accord interligne avec les compagnies Air Caraïbes et French bee
Cet accord permettra aux passagers des destinations européennes de Volotea de rejoindre facilement différents destinations caribéennes telles que Cancún, Santo Domingo ou Punta Cana, les Antilles-Guyane, les États-Unis, le Québec, la Polynésie Française et La Réunion via Paris-Orly, avec un service de voyage simplifié et intégré.
Dans le cadre de cet accord interligne, Air Caraïbes et French bee commercialisent depuis le 6 août sur leurs sites web, et en agences de voyage, les vols Volotea vers Paris-Orly en correspondance avec leurs propres vols vers les destinations caribéennes, la Polynésie Française, La Réunion, le Canada et les États-Unis. Cette collaboration offre aux voyageurs des capitales régionales européennes un accès direct et simplifié aux destinations long-courriers, sans les contraintes habituelles des correspondances.
Les passagers bénéficieront d'un service entièrement intégré avec :
- Un billet unique couvrant l'ensemble du voyage
- Un acheminement direct des bagages du point de départ à la destination finale, sans nécessité de récupération à Paris-Orly
- Des correspondances optimisées via l’Aéroport Paris-Orly
Carlos Muñoz, fondateur et PDG de Volotea, a déclaré : "Nous sommes ravis de ce nouvel accord interligne avec Air Caraïbes et French bee, qui permet aux voyageurs européens d'accéder facilement aux destinations françaises de l’outre-mer, aux États-Unis et aux caraïbes, grâce à un service intégral et optimisé. En connectant les capitales régionales européennes que nous desservons aux grandes destinations long-courriers via Paris-Orly, nous enrichissons l'expérience client et renforçons notre engagement à offrir à nos passagers des solutions de voyage pratiques et intégrées."
Paul-Henri Dubreuil, Président Directeur Général des compagnies Air Caraïbes et French bee a déclaré : "Ce partenariat avec Volotea est une nouvelle étape dans notre volonté de connecter les territoires entre eux. En facilitant l’accès aux Outre-mer, à la Polynésie et à nos lignes vers l’Amérique du Nord depuis les capitales régionales européennes, nous répondons à une demande croissante de simplicité, de continuité de service, et de fluidité de parcours. C’est aussi une manière de valoriser l’attractivité de ces territoires et de renforcer notre vision d’un long-courrier intelligent, accessible, et responsable."
Sur le même sujet
- 13/03 Thai Airways ajoute un vol supplémentaire Bangkok-Paris le 18 mars 2026
- 13/03 Perte d'un KC-135 américain au cours de l'opération Epic Fury
- 12/03 Air France et KLM augmentent leurs tarifs long-courriers face à la hausse du prix du pétrole
- 11/03 La Compagnie devient transporteur officiel de l’Équipe de France de football
- 11/03 KLM suspend ses vols vers Tel Aviv, Dubaï et l'Arabie Saoudite
- 11/03 Fête aérienne Le Temps des Hélices 2026 : dates, tarifs et informations
- 11/03 Falcon 10X : Dassault Aviation dévoile son nouvel avion d'affaires à Bordeaux
- 10/03 British Airways suspend ses vols vers Dubaï, Tel Aviv et Abu Dhabi
- 10/03 Cathay Pacific suspend ses vols vers Dubaï et Riyad jusqu'au 31 mars
- 10/03 Qatar Airways assure un programme de vols limité à destination et en provenance de Doha
- 09/03Une ballerine danse sur l’aile d’un jet privé dans un film poétique autour de l’aviation
- 07/03 Singapore Airlines : vol spécial vers Mascate
- 07/03Qatar Airways va mettre en place un corridor aérien temporaire au départ de Doha
- 05/03 Rapatriement avorté aux Émirats : un vol Air France fait demi-tour
- 05/03 Emirates : Programme de reprises de vols réduit à Dubaï
- 05/03 Azerbaïdjan : L'aéroport de Nakhitchevan frappé par des drones iraniens
- 04/03 Icelandair lance une ligne directe entre l'Islande et Tromsø pour l'hiver 2026
- 04/03 Ryanair et CFM signent un contrat de maintenance moteurs de plusieurs milliards
- 04/03 AirAsia X lance la ligne Kuala Lumpur-Bahreïn-Londres Gatwick dès juin 2026
- 04/03 Tecnam P2012 Traveller : une nouvelle liaison de service public en Écosse