Volotea lance une liaison entre Lyon et le Danemark

Article publié le 10 août 2025 par David Dagouret

A partir du 10 janvier 2026, la compagnie aérienne lancera cette ligne chaque samedi.

Volotea a dévoilé le 17 juillet dernier, qu'elle allait lancer une nouvelle route vers les pays nordiques, à destination de Billund au Danemark, dès janvier prochain. A partir du 10 janvier 2026, la compagnie aérienne lancera cette ligne chaque samedi. Avec cette nouvelle destination, Volotea ajoute un 11ème pays à son réseau depuis Lyon.

Cette destination vient enrichir l’offre diversifiée de Volotea qui connecte actuellement Lyon à 34 destinations réparties dans 11 pays (Algérie, Allemagne, Croatie, Danemark, Espagne, France, Grèce, Italie, Maroc, Portugal et République Tchèque).

Gilles Gosselin, Directeur France de Volotea a déclaré : "Nous sommes très heureux d’annoncer desservir le Danemark avec cette nouvelle liaison aérienne au départ de Lyon vers Billund. Nous avons à cœur de proposer des destinations variées aux habitants de la ville des Lumières, et cette ville danoise leur offre la possibilité de découvrir les paysages nordiques tout en profitant d’un parc d’attractions légendaire pour petits et grands ! Cette nouvelle offre illustre l’ancrage de Volotea depuis notre base lyonnaise et notre ambition de continuer à développer des liaisons dans les plus belles villes européennes."

Pierre Grosmaire, Directeur Marketing et Commercial d’Aéroports de Lyon a déclaré : "Avec cette nouvelle ligne ouverte vers le Danemark portant à 34 le nombre de destinations desservies en direct par la compagnie, Volotea confirme son rôle clé sur l’aéroport Lyon-Saint Exupéry. Les équipes d’Aéroports de Lyon sont très heureuses de pouvoir s’appuyer sur ce partenaire majeur du réseau VINCI Airports pour continuer à développer ensemble la connectivité du territoire et l’attractivité de la Région Auvergne-Rhône-Alpes."





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