Volotea lance une liaison entre Tarbes Lourdes et Lisbonne

Article publié le 31 août 2025 par David Dagouret

Cette ligne sera lancée à partir du 9 novembre 2025 et opérée à raison d'un vol par semaine, le dimanche jusqu'aux fêtes de fin d'année.

Volotea a annoncé le lancement d'une nouvelle liaison entre Tarbes Lourdes et Lisbonne au Portugal. Cette ligne sera lancée à partir du 9 novembre 2025 et opérée à raison d'un vol par semaine, le dimanche jusqu'aux fêtes de fin d'année. À partir de janvier 2026, la liaison passera à deux vols hebdomadaires, opérés les jeudis et dimanches.

Avec cette nouvelle destination, Volotea ajoute un 3ème pays (France, Italie et Portugal) à son réseau depuis Tarbes Lourdes. La compagnie aérienne proposera plus de 12 400 sièges sur cette liaison.

Depuis le début de ses opérations et l’ouverture de sa base en 2022, Volotea a transporté plus de 830 000 passagers depuis et vers l’Aéroport de Tarbes Lourdes et offrira près de 319 000 sièges en 2025.

Gilles Gosselin, Directeur France de Volotea a déclaré : "Nous sommes très heureux d’annoncer cette nouvelle liaison aérienne au départ de Lourdes vers Lisbonne. Nous avons à cœur de proposer des destinations variées aux voyageurs de la région, et cette ville riche d’histoire leur offre la possibilité de découvrir les paysages ensoleillés et la culture lisboète unique ! Cette nouvelle liaison offrira également aux nombreux voyageurs du monde entier qui volent avec Volotea pour se rendre au sanctuaire de Lourdes la possibilité de prolonger leur voyage jusqu’à Fátima, près de Lisbonne, site reconnu pour son riche patrimoine religieux. Cette nouvelle offre illustre l’ancrage de Volotea depuis notre base lourdaise et notre volonté de continuer à renforcer la connectivité internationale depuis le territoire des Hautes-Pyrénées."

Philippe Baubay, Président de Pyrénia a déclaré : "L’ouverture cet hiver de cette nouvelle ligne directe marque une étape majeure pour notre aéroport. Relier Lourdes et les Pyrénées à la capitale portugaise était un projet de longue date, porté par l’aéroport et les collectivités, et nous sommes fiers de le concrétiser de nouveau aujourd’hui avec Volotea. Cette nouvelle liaison réactive un axe stratégique entre Lourdes et Lisbonne, deux villes sanctuaires jumelées, et répond aussi à une forte demande locale pour cette destination, Grâce à une dynamique commune avec Volotea, nous franchissons une nouvelle étape dans le rayonnement de notre territoire, en renforçant les connexions aériennes qui sont essentielles à son dynamisme économique et touristique."





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