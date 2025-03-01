À la découverte de Korean Air : retour d’expérience sur la ligne Paris–Séoul

Article publié le 24 septembre 2025 par David Dagouret

Aeroweb-fr.net a testé la classe économique de Korean Air entre Paris et Séoul à l’occasion des 50 ans de la liaison. Retour d’expérience sur le confort, le service et les prestations à bord du Boeing 777-300ER de la compagnie sud-coréenne.

Aeroweb-fr.net s’est rendu en Corée du Sud avec Korean Air et vous propose un aperçu de cette compagnie nationale privée, fondée en 1962 et membre fondateur de l’alliance SkyTeam. En août dernier, nous avons testé la classe économique sur la liaison Paris–Séoul, exploitée en Boeing 777-300ER.

La compagnie dessert actuellement l’axe entre Paris-Charles-de-Gaulle et Séoul-Incheon six fois par semaine. Le vol KE902 quitte Roissy chaque soir à 20h30 pour rejoindre la capitale sud-coréenne à 15h25, heure locale. Le retour s’effectue avec le vol KE901, programmé à 11h30 au départ de Séoul pour un atterrissage à 18h30 à Paris. Cette année 2025 marque également un anniversaire pour Korean Air, qui célèbre les 50 ans de la liaison Paris–Séoul, inaugurée en 1975 (https://www.aeroweb-fr.net/actualites/2025/06/korean-air-celebre-50-ans-de-liaison-entre-paris-et-seoul).

Pour ce voyage, l’appareil assigné était un Boeing 777-300ER immatriculé HL8208 (numéro de série 37645/867), âgé de plus de 15 ans. L’avion, encore peint dans l’ancienne livrée. Rappelons que Korean Air a dévoilé en début d'année une nouvelle livrée, voir l'article : https://www.aeroweb-fr.net/actualites/2025/03/korean-air-fete-ses-56-ans-en-devoilant-une-nouvelle-livree-ainsi-quune-nouvelle-vison-dentreprise.

La cabine est configurée en trois classes : 8 sièges en première, 56 en business et 227 en économie. La cabine économique adopte une configuration classique en 3-3-3, avec un pas de siège de 33 pouces (84 cm), une largeur de 18,1 pouces (46 cm) et une inclinaison de 118°. Chaque siège est équipé d’un système de divertissement intégré au dossier.

Dès l’installation à bord, nous avons apprécié l’espace disponible : l’assise est confortable et les appuie-têtes réglables améliorent la tenue en vol. En revanche, le système de divertissement s’est révélé vieillissant, avec une qualité d’image limitée et une interface datée.

Le départ s’est effectué depuis la piste 08L de Roissy, suivi du service de restauration environ une heure après le décollage. cliquer sur l'image pour voir la vidéo :

En classe économique, les repas sont proposés avec des couverts en métal et plusieurs choix de plats.

Sur un vol de près de 11 heures, nous avons eu le temps d’explorer le contenu de l’IFE : une sélection variée de films, dont certains disponibles en français, ainsi qu’une offre musicale conséquente, mais sans jeux interactifs.

Une heure avant l'arrivée à Séoul, nous avons pu profiter d'une collation :

Nous avons atterri à l'aéroport de Séoul-Incheon à le lendemain à 15h15 (heure locale). Cliquer sur l'image pour voir la vidéo de l'atterrissage :

Après un superbe séjour de plus de 14 jours à Séoul, il était déjà temps de rentrer en France.

Le vol retour KE901 à destination de Paris-Charles-de-Gaulle était programmé à 11h30 au départ du terminal 2 de Séoul-Incheon. Après une courte visite du terminal et quelques emplettes dans les boutiques de l’aéroport, nous avons procédé à l’enregistrement.

Celui-ci s’effectue très simplement grâce aux bornes automatiques mises à disposition des passagers. Une fois les cartes d’embarquement imprimées, les bagages sont déposés de manière autonome au dépose-bagages automatique, un dispositif qui fluidifie le parcours et réduit considérablement l’attente. Après le passage incontournable de la sécurité aéroportuaire, nous avons rejoint notre porte d'embarquement.

L’embarquement s’est ensuite déroulé de manière ordonnée à la porte prévue, selon les classes de voyage et le statut des passagers.

Pour ce vol retour, Korean Air avait assigné un autre Boeing 777-300ER, immatriculé HL8011 (msn 42123/1303), âgé de plus de dix ans. La cabine présentait la même configuration que celle de l’appareil emprunté à l’aller, avec une répartition en trois classes et une classe économique en 3-3-3.

Cependant, une différence notable s’est fait ressentir dès l’installation à bord : le système de divertissement (IFE) était totalement différent. Plus moderne et bien plus qualitatif que sur le vol aller, il offrait une meilleure définition d’image et une interface plus fluide. Un atout appréciable pour un trajet annoncé de près de 14 heures, renforçant le confort global du voyage.

Autre point relevé à bord : l’appareil était équipé du Wi-Fi, disponible pour l’ensemble des passagers. Toutefois, ce service restait payant en classe économique, contrairement à certaines compagnies qui le proposent en option gratuite ou limitée.

Rappelons qu'un kit confort est offert à chaques passagers.

Le Boeing 777-300ER a décollé face à l'est et le roulage a été long sur la piste, en effet le temps de vol vers Paris était de 14 heures. Cliquer sur l'images pour voir le décollage.

Tout comme lors du vol aller, nous avons pu bénéficier de deux repas complets et qualitatifs, ainsi que d’une collation servie en cours de route. Le service s’est déroulé de manière régulière, avec un choix de plats adaptés et un accompagnement attentif de l’équipage.

Korean Air met également à disposition, dans ses galley, un assortiment de boissons et de snacks accessibles en libre-service. Cette attention permet aux passagers de se restaurer en dehors des services principaux tout en profitant d’une occasion bienvenue de se dégourdir les jambes pendant ce long vol de près de 14 heures.

Après près de 14 heures de vol, l’appareil a entamé sa descente vers Paris en douceur, ponctuée d’annonces multilingues de l’équipage. L’atterrissage à l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle s’est déroulé à l’heure prévue, marquant la fin d’un voyage long-courrier confortable. Le débarquement s’est effectué de manière fluide, permettant aux passagers de retrouver rapidement le terminal et leurs correspondances.

Voir l'atterrissage à Paris Charles de Gaulle :

Durant les différentes phases de vol, l’équipage a veillé à informer régulièrement les passagers, avec des annonces réalisées en anglais, en coréen mais aussi en français, un détail qui facilite grandement le confort de voyage pour les passagers francophones.

Le personnel de bord, toujours attentif et disponible, s’est montré particulièrement aux petits soins tout au long du vol. L’espace généreux pour les jambes en classe économique, combiné à des sièges confortables et une restauration de qualité, a contribué à rendre ce long trajet transcontinental agréable.

Au terme de ce vol retour, l’expérience avec Korean Air confirme l’image d’une compagnie qui se distingue par la qualité de son service en classe économique, souvent perçue comme l’une des meilleures parmi les transporteurs long-courriers. Sans hésitation, nous reprendrons cette compagnie pour un prochain voyage.

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