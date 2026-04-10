Air Canada annonce de nouvelles liaisons internationales pour l’été 2026

Article publié le 30 septembre 2025 par David Dagouret

La compagnie canadienne poursuit l’expansion de son réseau avec l’ouverture de nouvelles lignes vers Montréal, le retour de destinations suspendues et l’extension d’une desserte en Asie, à partir de l’été 2026.

Air Canada a dévoilé une série de nouveautés dans son programme de vols pour l’été 2026, confirmant sa volonté de renforcer sa présence sur les marchés européens et asiatiques tout en élargissant les opportunités de voyage vers le Canada.

Parmi les principales annonces figurent deux nouvelles liaisons au départ de Montréal :

Catane (Sicile), qui offrira une nouvelle porte d’entrée vers l’Italie du Sud,

Palma de Majorque (Espagne), destination prisée pour ses atouts touristiques.

La compagnie rétablira également des vols directs depuis Toronto vers deux destinations majeures : Budapest (Hongrie) et Shanghai (Chine), suspendues ces dernières années.

Enfin, la ligne Vancouver – Bangkok, lancée récemment, sera désormais opérée toute l’année, consolidant la présence d’Air Canada en Asie du Sud-Est.

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