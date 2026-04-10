Actualité aéronautique

Air Canada annonce de nouvelles liaisons internationales pour l’été 2026

Article publié le 30 septembre 2025 par David Dagouret

La compagnie canadienne poursuit l’expansion de son réseau avec l’ouverture de nouvelles lignes vers Montréal, le retour de destinations suspendues et l’extension d’une desserte en Asie, à partir de l’été 2026.

Boeing 787-9 Air Canada

Boeing 787-9 Air Canada

© David Dagouret pour Aeroweb-fr.net

Air Canada a dévoilé une série de nouveautés dans son programme de vols pour l’été 2026, confirmant sa volonté de renforcer sa présence sur les marchés européens et asiatiques tout en élargissant les opportunités de voyage vers le Canada.

Parmi les principales annonces figurent deux nouvelles liaisons au départ de Montréal :

  • Catane (Sicile), qui offrira une nouvelle porte d’entrée vers l’Italie du Sud,
  • Palma de Majorque (Espagne), destination prisée pour ses atouts touristiques.

La compagnie rétablira également des vols directs depuis Toronto vers deux destinations majeures : Budapest (Hongrie) et Shanghai (Chine), suspendues ces dernières années.

Enfin, la ligne Vancouver – Bangkok, lancée récemment, sera désormais opérée toute l’année, consolidant la présence d’Air Canada en Asie du Sud-Est.

air canada

Sur le même sujet

Toute l'actualité aéronautique
Les plus belles photos d'avions
Airbus A319-131 (G-DBCB) Airbus A330-343 (EC-OLG) Boeing 777-36N/ER (B-18051) Airbus A350-941 (HS-THJ) Airbus A380-842 (A6-EUZ) Airbus A320-271N (B-326H)
Toutes les photos d'avions
En direct des forums
Rejoindre le forum
Page Facebook AeroWeb-fr.net