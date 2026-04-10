Actualité aéronautique
Air Canada annonce de nouvelles liaisons internationales pour l’été 2026
Article publié le 30 septembre 2025 par David Dagouret
La compagnie canadienne poursuit l’expansion de son réseau avec l’ouverture de nouvelles lignes vers Montréal, le retour de destinations suspendues et l’extension d’une desserte en Asie, à partir de l’été 2026.
Air Canada a dévoilé une série de nouveautés dans son programme de vols pour l’été 2026, confirmant sa volonté de renforcer sa présence sur les marchés européens et asiatiques tout en élargissant les opportunités de voyage vers le Canada.
Parmi les principales annonces figurent deux nouvelles liaisons au départ de Montréal :
- Catane (Sicile), qui offrira une nouvelle porte d’entrée vers l’Italie du Sud,
- Palma de Majorque (Espagne), destination prisée pour ses atouts touristiques.
La compagnie rétablira également des vols directs depuis Toronto vers deux destinations majeures : Budapest (Hongrie) et Shanghai (Chine), suspendues ces dernières années.
Enfin, la ligne Vancouver – Bangkok, lancée récemment, sera désormais opérée toute l’année, consolidant la présence d’Air Canada en Asie du Sud-Est.
Sur le même sujet
- 11/04 Finnair choisit l'Embraer E195-E2
- 11/04 British Airways : Premier vol avec Wi-Fi Starlink gratuit et illimité
- 11/04 easyJet inaugure une nouvelle liaison entre Paris-CDG et Londres-Stansted
- 11/04 ANA renouvelle les trousses de confort sur ses vols internationaux
- 11/04 Examen théorique ULM : hausse des frais d’inscription
- 05/04 Wi-Fi Starlink Air France : On a testé le haut débit entre Paris et Toulouse
- 05/04Crash d'un F-15 en Iran : le second pilote américain retrouvé sain et sauf après une vaste opération de sauvetage
- 03/04 AURA AERO obtient son permis de construire à Toulouse-Francazal
- 03/04 Vueling lance le divertissement à bord gratuit : films, séries et carte 3D
- 03/04 Arrêté OPS ULM 2025 : report des échéances et ajustements en cours annoncés par la FFPLUM
- 03/04 AerCap commande 100 appareils supplémentaires de la famille Airbus A320neo
- 03/04 Avation commande cinq ATR 72-600 supplémentaires
- 03/04 Volotea remporte la délégation de service public pour la liaison Strasbourg - Copenhague
- 03/04 Icelandair - données de trafic février 2026
- 03/04 L'Aéroport Nice Côte d’Azur dévoile son programme été 2026
- 03/04 Cathay Pacific : Une livrée artistique pour son 80e anniversaire avec WestK
- 31/03 Le Daher TBM 980 obtient sa certification ANAC au Brésil
- 31/03 Volotea à Limoges : 7 nouvelles lignes directes et 230 000 sièges en 2026
- 31/03 Bridges Air Cargo lance le premier Embraer E-Freighter en Europe
- 29/03 Attaque iranienne en Arabie saoudite : destruction d'un AWACS E-3G Sentry de l'USAF