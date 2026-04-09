Air France déploie le Wi-Fi très haut débit gratuit à bord de ses vols

Article publié le 26 septembre 2025 par David Dagouret

La compagnie française introduit progressivement un service de connectivité gratuit et illimité en vol. Accessible via le programme de fidélité Flying Blue, ce Wi-Fi très haut débit est déjà disponible sur certains appareils et doit équiper l’ensemble de la flotte d’ici 2026.

Air France franchit une nouvelle étape dans l’expérience passager en proposant désormais un Wi-Fi très haut débit gratuit à bord de ses avions. Le service, accessible dans toutes les cabines, est activé en se connectant à un compte Flying Blue, le programme de fidélité du groupe Air France-KLM.

Deux Embraer 190 et deux Airbus A220 en sont déjà équipés, rejoints depuis début septembre par un Airbus A350, permettant ainsi d’étendre cette connectivité aux vols long-courriers.

Grâce à cette technologie, les passagers peuvent rester connectés tout au long du vol : échange de messages, suivi de l’actualité en direct, streaming vidéo, télévision en ligne, ou encore jeux vidéo en réseau. Le service fonctionne sur plusieurs appareils en simultané, qu’il s’agisse de smartphones, tablettes ou ordinateurs portables.

Les voyageurs qui ne disposent pas encore de compte Flying Blue peuvent en créer un gratuitement à bord, en quelques étapes simples.

Air France prévoit un déploiement progressif : 30 % de la flotte sera équipée d’ici la fin de l’année, avec un objectif de généralisation à l’ensemble des avions en 2026. Durant cette période transitoire, la compagnie maintient son offre de connectivité actuelle sur les appareils non encore équipés : un pass "message" gratuit pour les membres Flying Blue et une option payante pour un accès élargi.

Air France s’appuie sur la technologie de Starlink, opérateur de satellites en orbite basse reconnu pour ses connexions haut débit à faible latence.

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