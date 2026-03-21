Air France devient partenaire de la Fédération Française de BasketBall

Article publié le 3 septembre 2025 par David Dagouret

Dans le cadre de cet accord, la compagnie devient pour une durée de deux ans le transporteur officiel des Equipes de France masculine et féminine lors de leurs déplacements internationaux pour des compétitions.

Air France a dévoilé un nouveau partenariat inédit avec les Équipes de France de basketball et la Fédération Française de BasketBall (FFBB). Dans le cadre de cet accord, la compagnie devient pour une durée de deux ans le transporteur officiel des Equipes de France masculine et féminine lors de leurs déplacements internationaux pour des compétitions.

Un an après les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 - dont Air France était partenaire officiel, ce nouvel accord vient souligner l’attachement de la compagnie aux valeurs du sport et sa volonté de soutenir les athlètes tricolores. Une nouvelle occasion de porter haut les couleurs de la France et d’accompagner les plus grands talents de la discipline qui évoluent dans les plus grandes équipes mondiales.

Ce partenariat a débuté, quelques jours avant le coup d’envoi de la 42e édition de l’EuroBasket, le Championnat d’Europe masculin de basketball, qui se tient en Lettonie, à Chypre, en Finlande et en Pologne du 27 août au 14 septembre 2025.

Pour l’équipe de France féminine, la prochaine échéance internationale n’est autre que la Coupe du Monde de basketball, qui se tiendra en Allemagne du 4 au 13 septembre 2026.

Dans le cadre de ce partenariat, les clients voyageant à bord des vols long-courriers d’Air France pourront prochainement découvrir une sélection de contenus vidéo produits par la Fédération Française de BasketBall.

Au programme : coulisses des entraînements et des compétitions, portraits de joueuses et joueurs, moments forts... L’occasion pour les fans comme pour les néophytes de plonger dans l’univers du basketball français, à 10 000 mètres au-dessus des terrains.

Fabien Pelous, Directeur de l’Expérience Client, Air France a déclaré : "Dans la continuité de l’accueil réservé aux athlètes et aux supporters lors des Jeux de Paris 2024, nous sommes très fiers d’accompagner l’équipe de France de basketball pour les deux prochaines années, qui s’annoncent riches en défis. Les sportifs tricolores sont des ambassadeurs de notre pays et les accompagner sur la scène internationale s’inscrit parfaitement dans notre volonté de faire rayonner le meilleur de la France à travers le monde."

Jean-Pierre Hunckler, Président de la Fédération Française de BasketBall a déclaré : "Je suis très heureux d’accueillir Air France en tant que transporteur officiel de nos Equipes de France de basketball. Grâce à la qualité des services de cette compagnie et au professionnalisme de ses personnels, nos joueuses et joueurs pourront, j’en suis persuadé, voyager dans les meilleures conditions pour défendre les couleurs de la France partout dans le monde."





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