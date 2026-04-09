AIR LEGEND 2025 : un meeting aérien réussi à Melun-Villaroche

Article publié le 27 septembre 2025 par David Dagouret

Organisé en un temps record de trois mois, le meeting aérien AIR LEGEND a réuni plus de 26 000 spectateurs les 6 et 7 septembre derniers à Melun-Villaroche.

Les 6 et 7 septembre 2025, l’aérodrome de Melun-Villaroche (Seine-et-Marne) a vibré au rythme d’une nouvelle édition du meeting AIR LEGEND, qui a rassemblé 26 600 spectateurs venus de toute la France et de l’étranger. Bénéficiant d’un temps estival, l’événement s’est déroulé dans des conditions optimales, tant pour les démonstrations aériennes que pour l’accueil du public.

Le programme a offert au public un plateau varié et inédit. Parmi les temps forts figuraient la présentation en vol du Spitfire, ou encore le P-51 “Marinell” aux mains de sa propriétaire Isabel Rutland et autres warbird emblématiques. Le meeting a également marqué la première présentation publique de la patrouille Air Deco, tandis que le spectacle s’ouvrait de manière spectaculaire par un saut en parachute du GIGN.

Pour la première fois, un Airbus A400M Atlas était stationné au sol et accessible à la visite, offrant aux spectateurs une occasion rare de découvrir l’intérieur de l’appareil militaire de transport européen. Cette nouveauté a rencontré un vif succès auprès du public.

L’édition 2025 se distingue aussi par son organisation express : alors que la préparation d’un tel rassemblement demande habituellement une année, celle-ci a été montée en seulement trois mois par les Éditions Larivière, en collaboration avec les équipes historiques d’AIR LEGEND. Autre réussite remarquée : la nouvelle gestion des flux routiers, qui a permis un accès plus fluide et a évité les traditionnels encombrements, une amélioration saluée par les visiteurs comme par les riverains.

Avec cette édition réussie, AIR LEGEND confirme sa place parmi les rendez-vous majeurs de l’aviation en France, réunissant passionnés, familles et curieux autour d’un spectacle aérien alliant patrimoine, innovation et esprit de fête.