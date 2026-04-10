Actualité aéronautique
Air Niugini reçoit son premier Airbus A220
Article publié le 30 septembre 2025 par David Dagouret
La compagnie aérienne devient ainsi le 25e opérateur mondial de l'A220.
Air Niugini, le transporteur national de Papouasie-Nouvelle-Guinée, a pris livraison de son premier A220-300, loué auprès d'Azorra. La compagnie aérienne devient ainsi le 25e opérateur mondial de l'A220.
Surnommé le « Balus du peuple », l’avion a quitté la chaîne d’assemblage final d’Airbus à Mirabel pour un vol de livraison vers Port Moresby, avec des escales prévues à Vancouver, Honolulu et Fidji. Cette livraison marque une étape importante dans le programme de modernisation de la flotte d’Air Niugini, qui comprend huit A220-100 commandés directement auprès d’Airbus et trois A220-300 loués auprès d’Azorra.
La livrée spéciale de l’avion célèbre le 50e anniversaire de l’indépendance de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ce motif complexe a été réalisé par une équipe de 120 peintres d’Airbus qui a utilisé une technique spéciale d’aérographe pour appliquer 11 couleurs distinctes.
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