Actualité aéronautique

ASL Airlines France met en vente son programme hiver 2025-2026

Article publié le 3 septembre 2025 par David Dagouret

Le programme de vols pour la saison hiver 2025-2026 débutera le dimanche 26 octobre 2025.

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© Timéo Dagouret pour Aeroweb-fr.net

ASL Airlines France a annoncé la mise en vente de son programme de vols pour la saison hiver 2025-2026, qui débutera le dimanche 26 octobre 2025.

Le programme hiver d’ASL Airlines France se caractérise par une croissance de +7% du nombre de sièges offerts par rapport à la saison hiver de l’année précédente avec :

  • une consolidation des dessertes algériennes avec de nombreuses rotations hebdomadaires vers Alger, Annaba, Béjaïa, Constantine, Oran, Sétif et Tlemcen
  • le maintien des vols régionaux au départ de Clermont‑Ferrand, Mulhouse, Perpignan, Lille, Lyon, Saint-Etienne et Toulon vers les régions algériennes.

ASL Airlines France opérera les vols suivants :

Depuis Paris - Charles de Gaulle :

  •  Alger
  •  Annaba
  •  Béjaïa
  •  Oujda

Depuis Paris - Orly :

  •  Alger

Depuis Clermont-Ferrand :

  •  Alger

Depuis Saint-Etienne :

  •  Béjaïa

Depuis Lyon :

  •  Alger

Depuis Lille :

  •  Alger
  •  Toulon
  •  Oran
  •  Tlemcen
  •  Béjaïa - Sétif

Depuis Mulhouse :

  •  Alger
  •  Oran
  •  Constantine

 Depuis Perpignan :

  •  Oran

Depuis Toulon :

  •  Alger

Bruno Besnehard, directeur Commercial d’ASL Airlines France a déclaré : "Dès le mois d’octobre 2025 nous opérerons un programme hivernal dense vers l’Algérie au départ des deux aéroports parisiens et des territoires français. Pendant les vacances scolaires, nous poursuivrons la ligne entre Lille et Toulon et nos vols vers Oujda depuis Paris-CDG. Ce programme confirme notre engagement à proposer une offre de transport aérien fiable, régulier et accessible."

asl

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