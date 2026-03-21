Actualité aéronautique
ASL Airlines France met en vente son programme hiver 2025-2026
Article publié le 3 septembre 2025 par David Dagouret
Le programme de vols pour la saison hiver 2025-2026 débutera le dimanche 26 octobre 2025.
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ASL Airlines France a annoncé la mise en vente de son programme de vols pour la saison hiver 2025-2026, qui débutera le dimanche 26 octobre 2025.
Le programme hiver d’ASL Airlines France se caractérise par une croissance de +7% du nombre de sièges offerts par rapport à la saison hiver de l’année précédente avec :
- une consolidation des dessertes algériennes avec de nombreuses rotations hebdomadaires vers Alger, Annaba, Béjaïa, Constantine, Oran, Sétif et Tlemcen
- le maintien des vols régionaux au départ de Clermont‑Ferrand, Mulhouse, Perpignan, Lille, Lyon, Saint-Etienne et Toulon vers les régions algériennes.
ASL Airlines France opérera les vols suivants :
Depuis Paris - Charles de Gaulle :
- Alger
- Annaba
- Béjaïa
- Oujda
Depuis Paris - Orly :
- Alger
Depuis Clermont-Ferrand :
- Alger
Depuis Saint-Etienne :
- Béjaïa
Depuis Lyon :
- Alger
Depuis Lille :
- Alger
- Toulon
- Oran
- Tlemcen
- Béjaïa - Sétif
Depuis Mulhouse :
- Alger
- Oran
- Constantine
Depuis Perpignan :
- Oran
Depuis Toulon :
- Alger
Bruno Besnehard, directeur Commercial d’ASL Airlines France a déclaré : "Dès le mois d’octobre 2025 nous opérerons un programme hivernal dense vers l’Algérie au départ des deux aéroports parisiens et des territoires français. Pendant les vacances scolaires, nous poursuivrons la ligne entre Lille et Toulon et nos vols vers Oujda depuis Paris-CDG. Ce programme confirme notre engagement à proposer une offre de transport aérien fiable, régulier et accessible."
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