British Airways renforce son programme long-courrier au départ de Londres pour l’été 2026

Article publié le 3 septembre 2025 par David Dagouret

La compagnie britannique entend ainsi offrir davantage de choix et de flexibilité à ses passagers, tout en répondant à une demande internationale en forte reprise.

Dès l'été 2026, British Airways augmentera son offre long-courrier, sur certaines lignes, au départ de Londres Gatwick et Heathrow. La compagnie britannique entend ainsi offrir davantage de choix et de flexibilité à ses passagers, tout en répondant à une demande internationale en forte reprise.

Bangkok désormais desservie toute l’année

Après avoir relancé Bangkok en 2025 sous forme de desserte saisonnière, British Airways a confirmé que la capitale thaïlandaise sera désormais reliée à Londres Gatwick tout au long de l’année. Trois vols par semaine seront proposés pendant l’été 2026, puis six vols hebdomadaires durant la saison hivernale. Cette évolution représente près de 60 000 sièges supplémentaires sur la ligne et vient compléter l’accord de partage de codes avec Bangkok Airways, permettant des correspondances fluides vers Phuket, Phnom Penh et d’autres destinations d’Asie du Sud-Est.

Renforcement vers la Jamaïque

La compagnie a également annoncé l’ajout d’une quatrième fréquence hebdomadaire entre Londres Gatwick et Kingston, à compter de l’été 2026. Avec plus de 300 sièges supplémentaires par semaine, British Airways accompagne la montée en puissance du tourisme jamaïcain, alors que l’Office du tourisme local vise cinq millions de visiteurs d’ici mars 2026.

Retour de Miami et Dallas, hausse de capacité vers Las Vegas

À Heathrow, British Airways réintroduira sa double liaison quotidienne vers Miami et reprendra son service quotidien vers Dallas-Fort Worth. Las Vegas bénéficiera également d’une augmentation de capacité avec 13 vols hebdomadaires, contre 10 auparavant, via le terminal 5.

Plus de vols vers la côte ouest américaine

San Diego et Austin verront leur desserte passer à 14 vols par semaine chacun, offrant davantage d’options aux voyageurs à destination des États-Unis.

New York concentrée sur Heathrow

La liaison phare vers New York (JFK) sera désormais entièrement opérée depuis Heathrow. British Airways proposera neuf vols quotidiens, dont le plus récent sera assuré en Boeing 777-200 équipé des cabines First et Club Suite, renforçant le positionnement haut de gamme de la ligne.

Expansion au Moyen-Orient

British Airways doublera ses vols vers Bahreïn avec une desserte quotidienne depuis Heathrow. En Arabie saoudite, Djeddah passera à cinq fréquences par semaine et Riyad à 14 vols hebdomadaires. Doha bénéficiera également d’un service renforcé à raison de 14 vols hebdomadaires.

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