Clean Aviation choisit ATR pour bâtir le futur de l'aviation régionale à faibles émissions

Article publié le 26 septembre 2025 par David Dagouret

ATR sera le premier constructeur à faire voler un avion régional hybride-électrique d’ici 2030.

ATR a été sélectionné par l'initiative européenne Clean Aviation Joint Undertaking (Clean Aviation) pour piloter deux projets qui redéfiniront l’avenir de l’aviation régionale à faibles émissions.

Dans le cadre du programme Ultra-Efficient Regional Aircraft – “Avion régional ultra efficace” (UERA) de Clean Aviation, ATR mènera deux projets de développement visant à démontrer la faisabilité de l’intégration d’une propulsion hybride-électrique, de systèmes d’hélices et de systèmes avioniques électrifiés sur un avion régional.

D’ici 2030, ATR réalisera une première mondiale : faire voler un avion régional hybride-électrique en utilisant un ATR 72-600 d’essais. Cette avancée sera rendue possible grâce à différents projets, dont deux menés par ATR, avec le soutien de l’Union européenne et en collaboration avec des partenaires industriels et de recherche internationaux, dont Safran et deux entreprises du groupe RTX, Collins Aerospace et Pratt & Whitney Canada. Le projet principal d’ATR, HERACLES (Hybrid-Electric Regional Aircraft Concept for Low EmissionS), définira un concept d’avion régional intégrant une propulsion hybride-électrique, des batteries haute performance et un moteur thermique compatible avec 100 % de carburant d’aviation durable (SAF). Ces technologies seront testées en vol dans le cadre du projet DEMETRA (Demonstrator of an Electrified Modern Efficient Transport Regional Aircraft), à l’aide d’un ATR 72-600 d'essais.

Nathalie Tarnaud Laude, Présidente exécutive d’ATR a déclaré : "Nous sommes honorés de piloter cette initiative dimensionnante pour notre industrie avec le soutien de Clean Aviation. Il ne s’agit pas seulement d’une démonstration technologique, mais d’un engagement fort envers l’avenir de l’aviation régionale. En faisant voler le premier avion régional hybride-électrique au monde d’ici 2030, nous voulons prouver que développement durable et connectivité peuvent aller de pair. Ces projets s’appuient sur notre héritage unique en matière d’efficacité énergétique et placent ATR à l’avant-garde de la nouvelle génération d’avions."





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