Corsair dévoile son programme pour l’hiver 2025-2026

Article publié le 10 septembre 2025 par David Dagouret

Pour la saison hiver 2025-2026, Corsair renforce son réseau vers les Outre-mer, l’océan Indien et l’Afrique, avec de nouvelles liaisons au départ de la province.

Corsair a annoncé son programme de vols vers les Outre-mer, l’océan Indien et l’Afrique pour la saison hiver 2025-2026.

Pour la saison hivernale 2025-2026, Corsair opère jusqu'à 13 vols par semaine vers Pointe-à-Pitre et jusqu'à 10 vers Fort-de-France. La compagnie ouvre également deux nouvelles liaisons directes au départ de la province : 1 vol/semaine depuis Bordeaux vers Fort-de-France et 1 vol/semaine depuis Nantes vers Pointe-à-Pitre. Grâce à son partenariat avec Air Inter Iles by St Barth Executive, Corsair permet également à ses clients de rejoindre facilement les îles de Saint-Barthélemy et Marie-Galante depuis Pointe-à-Pitre, via des transferts aériens rapides et personnalisés, réservables en bout-en-bout.

La Réunion est desservie par un vol quotidien, avec une offre portée jusqu’à 12 fréquences hebdomadaires. L’île Maurice est desservie jusqu’à 6 vols hebdomadaires, dont 4 vols directs et 2 via La Réunion. Corsair assure également 3 vols par semaine vers Mayotte et 2 vols hebdomadaires vers Antananarivo (Madagascar). Sur les legs régionaux, la compagnie opère 3 vols par semaine entre La Réunion et Mayotte et 2 vols entre La Réunion et Madagascar. Les vols au départ de Lyon et Marseille vers l’océan Indien sont toujours au programme à raison de 2 vols par semaine.

En Afrique, Corsair maintient un programme structuré : 1 vol quotidien vers Abidjan, jusqu’à 6 vols hebdomadaires vers Bamako et jusqu’à 5 vers Cotonou.

Sur le même sujet