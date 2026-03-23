Actualité aéronautique
DANREC présente son système de stabilisation du sol Terra-Grid E35 au Mondial de l’ULM
Article publié le 9 septembre 2025 par David Dagouret
Au Mondial de l’ULM de Blois, DANREC a présenté son système Terra-Grid E35, une solution de stabilisation du sol conçue pour l’aviation et fabriquée à partir de matériaux recyclés.
Fondée en 1992, la société DANREC A/S s’est d’abord spécialisée dans le traitement des déchets plastiques avant de se tourner, au début des années 2000, vers la production de plaques plastiques à partir de matériaux 100 % recyclés. L’introduction des plaques de roulage, au milieu des années 2010, a marqué un tournant dans son développement, positionnant aujourd’hui l’entreprise comme l’un des principaux fabricants européens dans ce domaine, avec une présence particulièrement forte en Allemagne.
Lors du Mondial de l’ULM de Blois, le week-end dernier, Aeroweb-fr.net a rencontré Matthieu Mouchtouris, représentant de DANREC, qui a présenté le système Terra-Grid E35.
Ce produit est conçu pour stabiliser les sols sans les sceller, grâce à une structure en polyéthylène (PEBD) emboîtable. Il permet de créer des surfaces stables et homogènes, tout en conservant le drainage naturel et la croissance de la végétation. L’installation, rapide et modulable, ouvre la voie à de nombreuses applications dans l’aviation, mais aussi dans l’aménagement paysager ou les zones événementielles.
Avec une capacité de charge allant jusqu’à 160 t/m², Terra-Grid E35 se veut une alternative écologique aux méthodes traditionnelles de renforcement des sols. Dans le domaine aéronautique, cette solution présente plusieurs avantages :
- une résistance au roulement réduite, permettant d’optimiser la consommation de carburant au décollage,
- la possibilité d’utiliser pleinement la MTOW des appareils,
- une stabilité permanente des voies de circulation,
- la construction ou la rénovation de pistes existantes.
Le Terra-Grid E35 se distingue également par plusieurs caractéristiques techniques :
- surface antidérapante,
- résistance aux UV et au gel,
- insensibilité aux huiles, acides et sels de déneigement,
- légèreté (6 kg/m²) facilitant l’installation,
- joints de dilatation intégrés,
- recyclabilité et neutralité environnementale.
Ses applications en aviation sont variées : pistes d’atterrissage, voies de circulation, lignes de récupération de planeurs, bandes de sécurité, hélipads ou zones de stationnement.
Avec ce produit, DANREC entend concilier performance opérationnelle et respect de l’environnement, dans un secteur où les infrastructures temporaires ou renforcées sont souvent nécessaires.
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