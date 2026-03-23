Actualité aéronautique
Delta Airlines annonce l’ouverture d’une ligne directe Nice-Boston
Article publié le 10 septembre 2025 par David Dagouret
À partir du 17 mai 2026, Delta Airlines inaugurera une nouvelle liaison directe entre Nice et Boston.
Delta Airlines a confirmé l’ouverture d’une nouvelle ligne directe reliant Nice à Boston à compter du 17 mai 2026. Cette liaison transatlantique sera opérée à raison de trois vols par semaine, programmés les mardis, jeudis et samedis.
L’ouverture de cette ligne s’inscrit également dans la stratégie de Delta visant à développer son hub de Boston, qui constitue un point de connexion majeur vers l’Amérique du Nord. La compagnie américaine a annoncé également le lancement d'une ligne entre Boston et Madrid qui sera lancée dès le 16 mai 2025. Avec ces deux nouvelles liaisons, Delta desservira désormais 12 destinations européennes au départ de Boston.
Les nouveaux vols de Delta Air Lines vers Madrid et Nice seront opérés en Airbus A330-900neo.
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