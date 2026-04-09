Actualité aéronautique

easyJet ouvre de nouvelles liaisons vers les Balkans au départ de la France

Article publié le 26 septembre 2025 par David Dagouret

La compagnie low-cost élargit son réseau en Europe du Sud-Est avec de nouvelles lignes au départ de Lyon, Paris-Orly et Paris-Charles de Gaulle.

empennage Airbus A320 easyJet

empennage Airbus A320 easyJet

© David Dagouret pour Aeroweb-fr.net

easyJet poursuit l’extension de son offre en France avec l’annonce de nouvelles liaisons vers les Balkans. 

Depuis Lyon-Saint-Exupéry, easyJet desservira Pristina (Kosovo) deux fois par semaine, les mardis et vendredis, à partir du 28 octobre et jusqu’au 27 mars 2026. Cette ligne sera opérée en exclusivité par la compagnie.

Au départ de Paris-Orly, deux destinations sont proposées : Sofia (Bulgarie), desservie trois fois par semaine (mardis, mercredis et samedis, ainsi que les dimanches durant les deux premiers mois) et ce jusqu’au 13 septembre 2026 ; et Skopje (Macédoine du Nord), également en exclusivité, avec deux fréquences hebdomadaires (mercredis et samedis) opérées toute l’année.

Enfin, depuis Paris-Charles de Gaulle, easyJet proposera des vols vers Belgrade (Serbie) les lundis et vendredis, du 27 octobre 2025 au 27 mars 2026.

easyjet

Sur le même sujet

Toute l'actualité aéronautique
Les plus belles photos d'avions
Bombardier Challenger 850 (Canadair CL-600-2B19 Challenger 850) (PK-KAS) Airbus A321-251NX (VH-OLQ) Airbus A350-941 (A7-ANR) Airbus A321-272N (VN-A503) ATR 72-600 (PK-WKH) Challenger 650 (HB-JWC)
Toutes les photos d'avions
En direct des forums
Rejoindre le forum
Page Facebook AeroWeb-fr.net