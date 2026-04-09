easyJet ouvre de nouvelles liaisons vers les Balkans au départ de la France

Article publié le 26 septembre 2025 par David Dagouret

La compagnie low-cost élargit son réseau en Europe du Sud-Est avec de nouvelles lignes au départ de Lyon, Paris-Orly et Paris-Charles de Gaulle.

easyJet poursuit l’extension de son offre en France avec l’annonce de nouvelles liaisons vers les Balkans.

Depuis Lyon-Saint-Exupéry, easyJet desservira Pristina (Kosovo) deux fois par semaine, les mardis et vendredis, à partir du 28 octobre et jusqu’au 27 mars 2026. Cette ligne sera opérée en exclusivité par la compagnie.

Au départ de Paris-Orly, deux destinations sont proposées : Sofia (Bulgarie), desservie trois fois par semaine (mardis, mercredis et samedis, ainsi que les dimanches durant les deux premiers mois) et ce jusqu’au 13 septembre 2026 ; et Skopje (Macédoine du Nord), également en exclusivité, avec deux fréquences hebdomadaires (mercredis et samedis) opérées toute l’année.

Enfin, depuis Paris-Charles de Gaulle, easyJet proposera des vols vers Belgrade (Serbie) les lundis et vendredis, du 27 octobre 2025 au 27 mars 2026.

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