Actualité aéronautique
Icelandair dévoile ses données de trafic du mois d'août 2025
Article publié le 26 septembre 2025 par David Dagouret
Le trafic en direction de l'Islande a augmenté de 21 %. Icelandair a transporté 608 000 passagers.
En août 2025, Icelandair a transporté 608 000 passagers, soit une hausse de 1% par rapport à août 2024. Le trafic en direction de l'Islande a augmenté de 21 % en glissement annuel et de 5 % au départ de l'Islande, reflétant la concentration stratégique de la compagnie sur ces marchés. En août, 40 % des passagers se rendaient en Islande, 14 % voyageaient en provenance d'Islande, 42 % voyageaient sur des vols transatlantiques et 4 % sur des vols domestiques en Islande. Le taux de remplissage s’est établi à 87,1 %. Depuis le début de l'année, 3,4 millions de passagers ont voyagé avec Icelandair, soit une augmentation de 8 % par rapport à la même période l'an dernier.
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