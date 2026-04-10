Actualité aéronautique

JetBlue abandonne l'Embraer E190

Article publié le 30 septembre 2025 par David Dagouret

Le 09 septembre 2025, la compagnie aérienne américaine a célébré le dernier vol de son Embraer E190.

Dernier Embraer E190 de la compagnie JetBlue

Dernier Embraer E190 de la compagnie JetBlue

© David Dagouret pour Aeroweb-fr.net

JetBlue a célébré le 09 septembre dernier, une étape importante de ses 25 ans d'histoire : le dernier vol commercial de son Embraer E190 (E190), marquant ainsi le retrait officiel de cet appareil de sa flotte. La compagnie aérienne américaine a exploité un total de 60 Embraer 190. Le dernier E190 a avoir volé début septembre, était immatriculé N329JB, msn 19000433. 

Le dernier vol de cet appareil a relié l'aéroport JFK de New York à Boston sous le numéro de vol 190. Le retrait de l'E190 coïncide avec une autre étape importante : la récente livraison du 50e Airbus A220 de JetBlue. À ce jour, JetBlue a reçu 52 de ses 100 A220 en commande. Les cabines A220 de JetBlue sont configurées avec 140 sièges.

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