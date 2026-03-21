Korean Air inaugure ses salons rénovés à l’aéroport d’Incheon

Article publié le 3 septembre 2025 par David Dagouret

Cette ouverture marque la fin de la première phase de travaux et concerne le Miler Club ainsi que le salon Prestige East, repensés en profondeur.

Korean Air a franchi une nouvelle étape dans son programme de modernisation de ses infrastructures en dévoilant, le 18 août dernier, les premiers salons entièrement rénovés de l’aéroport international d’Incheon. Cette ouverture marque la fin de la première phase de travaux et concerne le Miler Club ainsi que le salon Prestige East, repensés en profondeur. Parallèlement, deux nouveaux espaces Prestige Garden ont été inaugurés aux extrémités du terminal, en lien avec l’expansion récente de l’aéroport.

Les voyageurs ont désormais accès à des espaces élargis, dotés de services diversifiés : zones de repos, espaces de travail connectés, salles de réunion équipées ou encore douches privées. Une zone bien-être avec fauteuils de massage complète l’offre.

La restauration occupe une place centrale dans ce nouveau concept. Des cuisines ouvertes et des « Live Stations » permettent aux passagers d’assister à la préparation des plats, réalisés en partenariat avec le Grand Hyatt Incheon. Les menus, renouvelés chaque trimestre, mettent en avant des spécialités coréennes comme le gimbap, le tteokguk ou le janchi guksu, aux côtés de mets occidentaux et d’une sélection de pâtisseries. Un service de barista et un barman sont également disponibles pour offrir cafés, cocktails ou boissons raffinées.

Les intérieurs associent une palette de couleurs premium — or, anthracite, noir et ivoire — à des matériaux nobles tels que le bois et le marbre. Korean Air s'est inspiré des architectures des hanok, maisons traditionnelles coréennes, intégrées à un cadre contemporain, créant une atmosphère qui reflète les standards des cabines premium de Korean Air. Le projet a été mené avec un cabinet d’architecture reconnu, déjà impliqué dans l’aménagement d’hôtels de luxe en Asie-Pacifique.

Les salons Prestige Garden East et West complètent cette offre en proposant un environnement apaisant, avec deux ambiances distinctes : un jardin traditionnel coréen d’un côté, un jardin moderne de style occidental de l’autre. Ces espaces mettent également à disposition une sélection de mets et de boissons dans un cadre plus intimiste.

À terme, la superficie totale des salons Korean Air à Incheon passera de 5 105 à 12 270 m². La capacité d’accueil sera presque doublée, passant de 898 à 1 566 sièges. Cette modernisation s’inscrit dans un plan d’investissement global de la compagnie, qui vise à renforcer ses infrastructures premium en amont de l’intégration complète avec Asiana Airlines.

Korean Air confirme sa volonté d’accompagner la croissance du hub d’Incheon tout en améliorant le confort de ses passagers internationaux.

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