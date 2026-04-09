La compagnie islandaise PLAY met fin à ses opérations

Article publié le 29 septembre 2025 par David Dagouret

Fondée en 2019, la low-cost islandaise a annoncé la cessation immédiate de son activité et l’annulation de l’ensemble de ses vols, mettant un terme à une aventure de six ans dans le transport aérien.

La compagnie aérienne islandaise PLAY a annoncé l’arrêt de ses activités, entraînant l’annulation de tous ses vols. Cette décision marque la fin d’une exploitation lancée en 2019, avec l’ambition de relier l’Islande à l’Europe et à l’Amérique du Nord à des tarifs compétitifs.

Créée par d’anciens cadres de WOW Air – dont le PDG de PLAY, ancien directeur adjoint de la défunte compagnie – la société avait vu le jour quelques mois après la disparition brutale de WOW en mars 2019. Elle avait repris une partie de son modèle économique, misant sur Reykjavik comme point de correspondance entre les deux continents.

PLAY desservait plusieurs destinations européennes, notamment Paris, Londres, Berlin et Copenhague, mais aussi des villes américaines telles que New York, Washington et Boston. Son réseau s’appuyait sur une flotte d’Airbus A320neo et A321neo, appareils modernes et économes en carburant.

La compagnie avait réussi à se faire une place dans un marché concurrentiel, malgré des conditions économiques complexes, marquées par la crise sanitaire, la hausse des coûts opérationnels et une forte pression sur les marges dans le secteur low-cost.

Pour rappel, Aeroweb-fr.net avait pu tester les services de PLAY en 2022 lors d’un reportage consacré à la découverte de la jeune compagnie, disponible ici.

Avec cet arrêt brutal, l’Islande voit disparaître une nouvelle tentative de compagnie low-cost transatlantique, six ans après la faillite de WOW Air.

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