Le Gaz’Aile II, un ULM accessible, construit par ses propres pilotes

Article publié le 11 septembre 2025 par David Dagouret

Aeroweb-fr.net a rencontré, Serge Pennec, concepteur et constructeur du Gaz'Aile II.

Lors du Mondial de l’ULM 2025 qui s'est tenu le week-end dernier à Blois, Aeroweb-fr.net a rencontré Serge Pennec, concepteur et constructeur du Gaz’Aile II. L'appareil se distingue par son prix abordable et son mode de construction amateur.

Le Gaz’Aile II est un ULM biplace dont la construction est réalisée directement par les futurs propriétaires. Le projet, lancé par Serge Pennec à Brest en 2005, a séduit au fil des années un grand nombre d’amateurs : environ 500 constructeurs ont entrepris ou achevé la réalisation de cet appareil.

L’un des points marquants de ce concept est son coût de construction estimé à 15 000 euros, rendu possible par l’utilisation de matériaux accessibles. Le fuselage est constitué de cadres en bois reliés par des lisses, recouvert d’un revêtement en contreplaqué d’okoumé, renforcé par une fine couche de tissu de verre et de résine époxy. L’association des constructeurs de Gaz’Aile fournit par ailleurs toutes les pièces métalliques nécessaires afin de simplifier le travail des bâtisseurs.

Pour aider les passionnés, Serge Pennec propose la liasse de plans au prix de 300 euros, accompagnée d’un forum communautaire où les constructeurs échangent conseils et retours d’expérience. La durée de construction reste variable selon l’implication de chacun, mais il faut compter en moyenne trois années de travail.

Autre particularité : le Gaz’Aile II peut être équipé de moteurs automobiles adaptés, comme des blocs diesel de 100 ch ou essence de 75 à 85 ch, issus de modèles populaires tels que la Citroën C3 ou la Peugeot 206.

Performances annoncées du Gaz’Aile II avec un moteur de 80 ch :

Vitesse de croisière : 247 km/h à 65 % de puissance

Vitesse à ne pas dépasser (Vne) : 272 km/h

Vitesse de décrochage (volets) : 63 km/h

Vitesse meilleure finesse : 130 km

Consommation moyenne : 5,6 litres/heure pour une vitesse comprise entre 180 et 200 km/h

Taux de montée : 1 000 pieds/minute en solo, 750 pieds/minute en biplace

Distance de décollage : 317 mètres

Distance d’atterrissage : 249 mètres

Autonomie à 200 km/h : 9 heures

Distance franchissable : 1700 km

Avec son prix de conception économique, sa construction amateur et ses performances , le Gaz’Aile II incarne une philosophie de l’aviation légère qui veut rendre le vol en ULM accessible au plus grand nombre de pilote, tout en valorisant la passion et le savoir-faire des constructeurs.