Actualité aéronautique
Le guide anti-stress de l’avion de Mathieu Allouch. Un Ouvrage pour rassurer les voyageurs.
Article publié le 23 septembre 2025 par David Dagouret
Mathieu Allouch propose un livre pratique et illustré destiné à accompagner les passagers qui redoutent l’avion.
La peur de l’avion concerne une part importante des passagers, qu’il s’agisse d’une appréhension ponctuelle ou d’une véritable phobie. Pour répondre à ces inquiétudes, Mathieu Allouch, steward de profession et figure bien connue sur Instagram sous le nom @mathieu_le_steward, publie Le guide anti-stress de l’avion.
Les lecteurs y trouveront notamment des quiz, chiffres clés, questions-réponses et même des techniques de respiration pour réduire l’anxiété. Le livre revient également sur des idées reçues fréquentes à propos de l’aviation commerciale et s’appuie sur l’expérience directe de son auteur.
Mathieu Allouch ne se limite pas aux aspects pédagogiques, il partage également des anecdotes de son quotidien à bord.
Mathieu Allouch d’abord réalisateur, producteur et animateur radio sur plusieurs stations (Oui FM, Ado FM, BTLV, Of Art), il fait un passage à la télévision entre 2016 et 2019 sur France 2 puis sur TMC.
En 2018, ce passionné d’avions quitte la radio pour devenir Personnel Navigant Commercial en tant que steward. Sur ses réseaux sociaux, où il compte plus de 400 000 abonnés, @mathieu_le_steward prend à cœur de vous rassurer avec humour sur l’avion ! En 2022, il lance La Turbulence, une soirée festive ouverte à tous les professionnels de l’aérien et à ceux qui aiment faire la fête dans une ambiance bienveillante.
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