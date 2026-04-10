Malaysia Airlines lance de nouvelles destinations

Article publié le 30 septembre 2025 par David Dagouret

Ces nouvelles destinations seront opérées par Firefly, la compagnie sœur de Malaysia Airlines.

Malaysia Airlines a annoncé le lancement de nouvelles destinations avec l'expansion du réseau régional de Firefly, la compagnie sœur de Malaysia Airlines au sein de Malaysia Aviation Group (MAG).

A partir de novembre 2025, Firefly renforcera la connectivité de la région avec l’ouverture de nouvelles liaisons vers Krabi (KBV) en Thaïlande, Siem Reap (SAI) au Cambodge et Cebu (CEB) aux Philippines au départ du Terminal 1 de l’aéroport international de Kuala Lumpur (KUL).

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