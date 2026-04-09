Actualité aéronautique
Qantas confie la création de ses futurs uniformes à la styliste Rebecca Vallance
Article publié le 26 septembre 2025 par David Dagouret
La compagnie australienne a annoncé que la créatrice Rebecca Vallance sera chargée de concevoir ses prochains uniformes, une première refonte en plus de dix ans.
Qantas a dévoilé le nom de la créatrice qui signera la prochaine génération de ses uniformes. C’est à Rebecca Vallance, figure reconnue de la mode australienne, que revient la mission de concevoir les tenues qui habilleront pilotes, personnels de cabine, équipes au sol et techniciens de la compagnie.
Il s’agit de la première évolution majeure de l’uniforme Qantas depuis 2014, date d’introduction de la collection actuelle dessinée par Martin Grant. Le déploiement est prévu pour 2027, après une phase de conception qui intégrera largement les retours des équipes. Plus tôt cette année, la compagnie a en effet conduit une consultation à grande échelle auprès de ses 17 500 employés en uniforme, afin d’identifier les attentes en termes de confort, fonctionnalité et durabilité.
Cette annonce intervient dans un contexte de transformation profonde pour le « Kangourou Volant ». Qantas mène actuellement son plus vaste programme de renouvellement de flotte, avec notamment l’arrivée de 20 Airbus A321XLR supplémentaires et la préparation du Projet Sunrise, qui doit ouvrir de nouvelles liaisons ultra-long-courriers.
La maison Qantas n’en est pas à sa première collaboration avec des créateurs de renom comme Yves Saint Laurent, Emilio Pucci, Morrissey, George Gross et Harry Who.
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