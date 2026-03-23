Actualité aéronautique
SkyDreamSoft présente SDVFR Next pour la première fois au Mondial de l’ULM
Article publié le 8 septembre 2025 par David Dagouret
L’éditeur français confirme la fin prochaine de la version 1 et précise que l’abonnement annuel à la nouvelle version sera proposé aux alentours de 65 euros.
Pour la première fois, la société SkyDreamSoft a choisi le Mondial de l’ULM de Blois pour installer un stand et aller à la rencontre des pilotes et passionnés. Connue pour son application de navigation aérienne SDVFR, largement adoptée par la communauté des pilotes de loisirs, l’entreprise française poursuit son développement avec l’annonce de la nouvelle version de son logiciel.
En juin dernier, SkyDreamSoft avait officialisé le lancement de SDVFR Next et annoncé, dans le même temps, la fin de la version initiale de l’application. Celle-ci est proposée gratuitement, mais son maintien sera limité dans le temps. Lors de notre passage sur le stand, un membre de l’équipe nous a confirmé que la version 1 devrait être définitivement arrêtée d’ici la fin de l’année 2024, ou au plus tard début 2025.
Le modèle économique évolue également : l’abonnement annuel devrait s’établir autour de 65 euros.
Après une présence au salon France Air Expo de Lyon, SkyDreamSoft poursuit ainsi sa stratégie de proximité avec les utilisateurs, en privilégiant les rendez-vous aéronautiques pour présenter ses nouveautés et échanger directement avec les pilotes.
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