TAP Air Portugal a annoncé ses résultats pour le deuxième trimestre 2025

Article publié le 10 septembre 2025 par David Dagouret

TAP Air Portugal a transporté 4,4 millions de passagers, soit une hausse de 4,5 % par rapport au deuxième trimestre 2024.

TAP Air Portugal a enregistré un résultat net de 37,5 millions d’euros au deuxième trimestre 2025. Le chiffre d'affaires d'exploitation a augmenté de 1,7 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 1 131,7 millions d'euros, principalement grâce à la hausse des revenus passagers (+3,1 %).

TAP Air Portugal a enregistré un EBITDA récurrent de 256,3 millions d’euros au 2T25, avec une marge de 23 %, et un EBIT récurrent de 136,5 millions d’euros, avec une marge de 12 %.

TAP Air Portugal a transporté 4,4 millions de passagers, soit une hausse de 4,5 % par rapport au deuxième trimestre 2024, en opérant environ 30 000 vols, soit une augmentation de 0,8 % par rapport à la même période l'année dernière.

De nouvelles routes ont été lancées au cours du trimestre et des liaisons saisonnières ont été réouvertes. Quatre routes estivales saisonnières ont été rétablies au départ de Lisbonne : Alicante, Ibiza, Minorque et Palma de Majorque. En outre, la liaison annuelle Lisbonne–Porto Alegre a repris. De nouvelles lignes long-courriers et domestiques ont également été inaugurées au cours du trimestre, notamment Lisbonne–Terceira–San Francisco, Lisbonne–Los Angeles, Porto–Boston et Faro–Funchal.

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