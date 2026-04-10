Actualité aéronautique
TAP Air Portugal introduit le bluetooth à bord de ses appareils
Article publié le 30 septembre 2025 par David Dagouret
La flotte long-courrier de TAP Air Portugal, composée de 19 Airbus A330neo et de 13 Airbus A321neoLR est déjà équipée du nouveau logiciel.
TAP Air Portugal a amélioré l’expérience de divertissement en vol sur ses avions long-courriers grâce à une mise à jour logicielle permettant aux passagers de la Classe Economy de connecter leurs écouteurs personnels en Bluetooth aux écrans individuels du système de divertissement à bord.
Cette nouveauté contribue également à réduire l’impact environnemental. Avec ce changement, TAP Air Portugal diminue son utilisation de plastique et de matériel électronique jetable.
La flotte long-courrier de TAP Air Portugal, composée de 19 Airbus A330neo et de 13 Airbus A321neoLR est déjà équipée du nouveau logiciel.
La fonctionnalité Bluetooth n’est toutefois pas disponible sur les trois Airbus A330ceo de génération précédente, qui font également partie de la flotte long-courrier de la compagnie.
Sur le même sujet
- 11/04 Finnair choisit l'Embraer E195-E2
- 11/04 British Airways : Premier vol avec Wi-Fi Starlink gratuit et illimité
- 11/04 easyJet inaugure une nouvelle liaison entre Paris-CDG et Londres-Stansted
- 11/04 ANA renouvelle les trousses de confort sur ses vols internationaux
- 11/04 Examen théorique ULM : hausse des frais d’inscription
- 05/04 Wi-Fi Starlink Air France : On a testé le haut débit entre Paris et Toulouse
- 05/04Crash d'un F-15 en Iran : le second pilote américain retrouvé sain et sauf après une vaste opération de sauvetage
- 03/04 AURA AERO obtient son permis de construire à Toulouse-Francazal
- 03/04 Vueling lance le divertissement à bord gratuit : films, séries et carte 3D
- 03/04 Arrêté OPS ULM 2025 : report des échéances et ajustements en cours annoncés par la FFPLUM
- 03/04 AerCap commande 100 appareils supplémentaires de la famille Airbus A320neo
- 03/04 Avation commande cinq ATR 72-600 supplémentaires
- 03/04 Volotea remporte la délégation de service public pour la liaison Strasbourg - Copenhague
- 03/04 Icelandair - données de trafic février 2026
- 03/04 L'Aéroport Nice Côte d’Azur dévoile son programme été 2026
- 03/04 Cathay Pacific : Une livrée artistique pour son 80e anniversaire avec WestK
- 31/03 Le Daher TBM 980 obtient sa certification ANAC au Brésil
- 31/03 Volotea à Limoges : 7 nouvelles lignes directes et 230 000 sièges en 2026
- 31/03 Bridges Air Cargo lance le premier Embraer E-Freighter en Europe
- 29/03 Attaque iranienne en Arabie saoudite : destruction d'un AWACS E-3G Sentry de l'USAF