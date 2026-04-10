TAP Air Portugal introduit le bluetooth à bord de ses appareils

Article publié le 30 septembre 2025 par David Dagouret

La flotte long-courrier de TAP Air Portugal, composée de 19 Airbus A330neo et de 13 Airbus A321neoLR est déjà équipée du nouveau logiciel.

TAP Air Portugal a amélioré l’expérience de divertissement en vol sur ses avions long-courriers grâce à une mise à jour logicielle permettant aux passagers de la Classe Economy de connecter leurs écouteurs personnels en Bluetooth aux écrans individuels du système de divertissement à bord.

Cette nouveauté contribue également à réduire l’impact environnemental. Avec ce changement, TAP Air Portugal diminue son utilisation de plastique et de matériel électronique jetable.

La flotte long-courrier de TAP Air Portugal, composée de 19 Airbus A330neo et de 13 Airbus A321neoLR est déjà équipée du nouveau logiciel.

La fonctionnalité Bluetooth n’est toutefois pas disponible sur les trois Airbus A330ceo de génération précédente, qui font également partie de la flotte long-courrier de la compagnie.

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